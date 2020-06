Clubes quieren otra licitación o no avalarán la convocatoria

Campeones

viernes, 5 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Marco Mejía / La Paz

“Nueva licitación y con otras condiciones”, esa será la propuesta que tendrán hoy varios clubes de la División Profesional, que adelantaron que rechazarán de plano el propósito del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) de continuar la anterior convocatoria que fue paralizada en marzo de este año debido a la pandemia de la Covid-19.

Si los clubes ven esa intención de que la FBF “pretenda imponer el estatuto”, tienen planificado desmarcarse y vender por cuenta propia. En esa idea se encuentran Bolívar, Blooming y Wilstermann, que anticiparon estar en contra de que sean comercializados sus derechos universales que se ofertan en distintas plataformas y que según sus presidentes “son ingresos extras para cada institución”.

El presidente de Guabirá, Rafael Paz, fue contundente al rechazar la postura que tomó en las últimas horas el titular de la FBF, César Salinas, quien dio por hecha la continuidad de la licitación que está en curso.

“Él no nos va a mandar a nosotros, nosotros somos los dueños de nuestros derechos. Ellos son sólo los que firman, pero los que determinaremos qué hacer con nuestros derechos somos los 14 clubes. Si queremos entrar a la licitación, entramos, si queremos venderlos solos, lo hacemos, como lo hizo Bolívar en su momento. Él no es un dictador para que diga se hace así y nosotros no somos ovejas levantamanos”, criticó.

Wilstermann va por la misma línea, su vicepresidente Renán Quiroga explicó ayer que “todos los clubes estamos interesados en hacer un buen contrato, pero si la FBF insiste en mantener la licitación y creerse los propietarios de nuestros derechos de televisión, veremos si nos conviene entrar o no y nos interesará cuando se saque la mayor cantidad de recursos para nuestra institución y los otros clubes”.

Quiroga agregó que lo ideal será que se pueda lanzar una nueva licitación de los derechos de televisión con otras condiciones, que sean más “igualitarias para todos”.

“Debe ser atractivo para las empresas de afuera venir a una convocatoria transparente y no una licitación condicionada por la empresa que aún tiene estos derechos en la actualidad”, dijo. En la otra vereda está el presidente de la FBF, quien tiene la postura de hacer una licitación de manera abierta. “Iremos por esa línea, por un tema de transparencia”, comentó Salinas, apegándose al poder para lanzar la licitación, ya que el estatuto en su artículo 85 le da esa facultad para comercializar esos derechos.

Once presidentes de los clubes se reunieron hace un par de semanas y dieron a conocer su pretensión de recibir no menos de 45 millones de dólares por la venta de los derechos de televisión del período 2021-2024.

Fuente: paginasiete.bo