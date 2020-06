La Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca aseguró ayer que no es responsable convocar a elecciones el próximo 6 de septiembre en tanto no se defina la situación de la investigación del caso “fraude electoral”, que indaga presuntas irregularidades en los comicios de octubre del año pasado.

El representante de la COD, Carlos Salazar, aseveró que el tema de los sufragios de septiembre no dependen ni del Órgano Electoral, ni del poder Ejecutivo, sino de la Fiscalía General. “La posición del pueblo chuquisaqueño es que si no se resuelve el tema que hay respecto al fraude electoral, no se puede llevar las elecciones”.

Según el ejecutivo la viabilidad para desarrollar comicios se ve restringida por los “conflictos de intereses”, entre quienes se ven involucrados entre el presunto fraude y la ciudadanía, así mismo indicó que la inversión en las elecciones limitan los recursos de la salud para afrontar el Covid-19, por lo que pidió pensar “primero en la vida”.

Fuente: https://www.radiofides.com