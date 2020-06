Cómo organizar tu hogar mientras trabajas en casa y atiendes a los niños

El agobio y el estrés ahogan a las familias en estos días en los que la desescalada es cambiante

Tras el confinamiento y mientras caminamos hacia una «nueva normalidad», los hogares españoles se están viendo obligados a reorganizarse. No hay colegios, muchos progenitores siguen teletrabajando y la realidad es que hay que seguir manteniendo el hogar.

El agobio y el estrés ahogan a las familias en estos días en los que la desescalada es cambiante. Toca seguir haciendo la compra, tener las comidas hechas, la plancha, la lavadora… Muchos progenitores experimentan una sobrecarga de tareas en el hogar junto al teletrabajo, el cuidado de los menores y el seguimiento de la actividad lectiva.

De hecho, un estudio llevado a cabo por Washrocks, compañía de lavandería y tintorería a domicilio, revela que el 66,4 % de los españoles percibe un gran aumento de la carga de labores domésticas desde el inicio del confinamiento.

Según los datos del informe, prácticamente 1 de cada 3 encuestados reconoce que les cuesta llevar la colada al día al estar toda la familia en casa (30,8%). Asimismo, un 22,4 % afirma tener que dejar para el fin de semana el momento de planchar porque no da abasto durante la semana.

Todas estas labores son demasiadas, por lo que exigen de una organización y planificación minuciosa. He aquí algunos consejos:

1. Comidas. Elabora con antelación, mínimo una semana, todos los menús para la familia. Desayunos, comidas, meriendas y cenas para que nada te falte a la hora de cocinar.

2. Compra. Fija un día de la semana para ir a comprar todo lo que necesitas en base a la anterior planificación. Lo ideal es acudir a comprar cuando menos gente haya en el supermercado que más cerca tengas de casa. Y eso lo puedes ver en Google. Por ejemplo, si tienes un Mercadona cerca de casa, coge tu móvil y búscalo. Entre los resultados de búsqueda, pincha el que más cerca esté de tu casa y fíjate en la gráfica de «Horas punta» los diferentes días de la semana. Verás en qué días y en qué horas está más o menos concurrido.

3. Cocina. Lo mejor que puedes hacer en estos días es optar por el « Batch cooking»: cocinar un día y comer toda la semana. Para ello, ayúdate del horno, olla exprés y robot de cocina. Así, solo tendrás que calentar y comer, sin perder tiempo.

4. Lavadora. Prográmala para que la puedas tender a primera hora de la mañana. Por ejemplo, si pones un programa que dura dos horas, la noche anterior déjala lista para que empiece a las 06:00 horas y a las 08:00 puedas tenderla. Ahora, con el calor que hace, la ropa se seca enseguida y es muy probable de que puedas recogerla antes de que termine el día.

5. Tender. Cuanto menos puedas planchar, mejor. Por lo que a la hora de tender, sacude las prendas bien, opta mejor por las pinzas de plásticos y tiene siempre la ropa del revés. Con respecto a las prendas que más se arrugan, tiéndelas en perchas: blusas, camisetas, vestidos, camisas…

6. Limpieza. Si no tienes un robot de limpieza en casa, piénsatelo muy seriamente. Resultan de gran ayuda para un mantenimiento diario del hogar y en estos días, con casi todos los miembros de la familia en casa, las pelusas vuelan más que nunca. Son una gran inversión.

Tanto si tienes robot como si no, consulta cuál es el método de limpieza que debes seguir para limpiar toda tu casa de forma rápida y efectiva. En función de cómo organices tu hogar, tendrás que llevarlo a cabo el método el fin de semana o, si lo prefieres, entre semana.

7. Deja todo hecho en el momento. Para que el anterior consejo funcione, debes llevar a cabo día a día pequeños hábitos para que no se te acumulen las tareas, te bloquees y te agobies. Por ejemplo, recoge los zapatos que te has puesto ese día, mete en el lavavajillas la taza del desayuno al momento (para no acumular en el fregadero los platos sucios), haz la cama todas las mañanas… Y si tienes niños, con más motivos aún.

8. Tareas específicas. Aquellas labores que requieran de más tiempo, deberás hacerlas en fin de semana. Por ejemplo: el cambio de armario, preparar la piscina de casa, limpiar todos los cristales del hogar… Planifica, por ejemplo, un sábado de cada mes para cada una de ellas.

