Conade en desacuerdo con advertencia de la COB pero ratifica que elecciones deben celebrarse esta gestión

El exdefensor del Pueblo y actual miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, expresó su desacuerdo por el ultimátum realizado por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) a la presidenta, Jeanine Áñez, para que promulgue la Ley de elecciones que establecen la fecha de los comicios para el 6 de septiembre.

“La COB en este momento es un ente que no tienen ningún grado de credibilidad ni fuerza de convocatoria en el pueblo boliviano (…) Se toma como una opinión y está en el marco de la libertad de expresión que poder tener cualquier persona, pero es obvio que no genera y no tiene ningún peso en el ciudadano y menos en los trabajadores”.