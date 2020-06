Copa anuncia que promulgará ley para las elecciones del 6 de septiembre

“Yo voy a asumir la promulgación, pues no soy la que se quiere prorrogar, no soy candidata y no estoy haciendo campaña con la pandemia”, dijo la Presidenta del Senado.

La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), anunció hoy que promulgará la ley 691 que modifica la ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020, para que las elecciones generales se realicen el domingo 6 de septiembre. "Yo voy a asumir la promulgación, pues no soy la que se quiere prorrogar, no soy candidata y no estoy haciendo campaña con la pandemia", dijo Copa en instalaciones del órgano Legislativo, donde se celebró una misa virtual recordando los 8 días del deceso del senador Marcelino Arancibia Paredes, según una nota de prensa de la Vicepresidencia del Estado. Copa recordó que Áñez tiene la facultad de promulgar la ley para que la población ejerza su derecho democrático de elegir en las urnas a un Gobierno legítimo, capaz de asumir las medidas y políticas más adecuadas para contener la pandemia del coronavirus (Covid-19) en el país. Señaló que el Órgano Ejecutivo debe entender la extrema situación económica, política, social y de salud que atraviesa el pueblo boliviano, debido a la cuarentena y a la falta de políticas integrales para enfrentar el coronavirus y ayudar a las familias, sobre todo, de escasos recursos, que ya no tienen alimentos y mucho menos dinero para enfrentar esta dura situación. "El Gobierno tiene que entender que hay una población que está sufriendo por el tema de la pandemia, la falta de empleo; no puede ser que en el Ministerio de Trabajo haya largas filas por los despidos que están habiendo en las diferentes entidades públicas, eso tiene que ver el Gobierno", resaltó. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó el 9 de junio, con más de dos tercios de votos, la Ley 691 que modifica la norma de Postergación de las Elecciones Generales 2020, y establece que los comicios nacionales se realizarán hasta el domingo 6 de septiembre próximo, por lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá reajustar el Calendario Electoral respectivo. El texto de la modificación de la Ley 1297 señala en su artículo 2 que: El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijará, mediante resolución expresa, la nueva fecha para la jornada de votación de las Elecciones Generales 2020, a realizarse en un plazo máximo de ciento veintisiete días (127) computables a partir del 3 de mayo de 2020, vale decir hasta el domingo 6 de septiembre de 2020, conforme a criterios técnicos y científicos provenientes de organismos especializados en salud, que guiarán las medidas que se adopten para garantizar las mejores condiciones y no impliquen la propagación del coronavirus (Covid-19), que pongan en riesgo la vida de las y los bolivianos en el país y en el extranjero.