Denuncian que el MAS quiere hacer alcalde de Potosí a un concejal suplente

La concejala suspendida Ximena Prieto (UN) aseguró que el Concejo posesionó a su suplente como alcalde en contra de la Ley 482. Cándido Tancara Castillo

El alcalde designado por el Concejo Municipal de Potosí, Carlos Carmona. / Foto: Archivo

La concejala suspendida Ximena Prieto denunció este martes que el Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere volver a controlar la Alcaldía de Potosí y en ese afán posesionó hace siete días a un concejal suplente, Carlos Carmona, como alcalde de esa ciudad, decisión que está en contra de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales (2014).

“Es una movida política indignante del MAS contra el pueblo potosino, donde dos concejalas del MAS nos quieren decir como a niños que respetemos al nuevo alcalde con una resolución municipal que está por debajo de la Ley 482”, informó a Página Siete la concejal Prieto, de filas de Unidad Nacional (UN).

Recordó que el MAS logró que la encarcelen en el penal de Cantumarca, en 2018, porque no ayudó a conformar una directiva del masismo en el Concejo Municipal, con una falsa acusación de corrupción. Recuperó su libertad en febrero de 2019 y desde entonces no tiene la absolución total pese a que la Fiscalía ni la Alcaldía de Potosí presentaron pruebas contra ella. Prieto recordó que tan pronto fue recluida, fue sustituida por Carmona.

Por ello exigió a la presidenta Jeanine Añez y a Samuel Doria Medina, presidente de UN, que escuchen su denuncia, exijan a la justicia potosina su libertad y su retorno al Concejo Municipal de Potosí para evitar mayores perjuicios a la capital potosina, donde hay dos alcaldes: Luis Alberto López (UN), que sucedió a Willian Cervantes (MAS) en noviembre, después de su renuncia, y Carlos Carmona que siendo de UN responde a intereses del masismo.

“No tuve y no tengo apoyo político, me gustaría que Doria Medina y la presidenta Añez me apoyen para corregir la vulneración de mis derechos humanos y políticos desde 2018”, afirmó al señalar que en el Concejo quieren hacer de un concejal suplente un alcalde para que el MAS vuelva al control de la comuna potosina. Recordó que Samuel nunca la apoyó ni su correligionaria, Azucena Fuertes, concejala de las filas de UN y que tiene un proceso penal del MAS en su contra.

Prieto explicó que para nadie es novedad que el MAS aún controla la justicia y por ello dijo que aún rige una decisión judicial que la prohíbe acudir al edificio municipal, pues si se levanta la querella sin pruebas, ella volvería para “enviar a Carmona a su casa” y reordenar el ente deliberante potosino.

Prieto recordó que en 2019 tramitó su renuncia como concejal ante el Tribunal Departamental Electoral de Potosí, pero esa instancia no aceptó porque evidenció que “hubo acoso político y violencia contra la mujer”. Entonces, continuó, remitió ante la Fiscalía de Potosí los antecedentes y las pruebas de vulneración de sus derechos, pero, prosiguió, “ni así mi proceso avanza, porque la justicia no quiere” y en estos años “me he sentido como una hormiguita aplastada porque la justicia está en manos de los masistas”.

La resolución cuestionada

La Resolución Municipal del Concejo Municipal de Potosí N° 014/2020, del 16 de junio de 2020, señala lo siguiente: “Designar al concejal municipal Carlos Carmona Gutiérrez como alcalde municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí por el periodo establecido en la Ley N° 1270, de fecha 20 de enero de 2020, Ley de excepción de prórroga de mandato constitucional de autoridades electas”.

El artículo dos dice: “Queda abrogada la Resolución Municipal N° 89/2019 de fecha 18 de noviembre de 2019, en todo su contenido, donde fue designado como alcalde municipal el concejal Luis Alberto López Oporto”.

Prieto dijo que esta resolución del Concejo es ilegal y no tiene valor. “La Ley 482, en el artículo 16, numeral 30, señala que ningún concejal suplente puede ser elegido alcalde”. Recordó que Carmona desde que tomó su curul no tramitó ante el TDE su titularidad. “Estoy contra tanta ilegalidad que se comete en el Concejo, se eligió a un concejal suplente de manera ilegal”, añadió.

Prieto responsabilizó de la “movida masista” a las concejalas Elizabeth Ugarte y Cledy Ruiz, ambas del MAS, y que dirigen el Concejo Municipal, como presidenta y concejal secretaria. Buscan candidato para posesionar a un vicepresidente. Dijo que el MAS tiene cuatro concejales, el Mop hoy Demócratas con tres, UN con tres y el MNR con un representante. “A mí me tienen en la congeladora”, añadió.

Carmona el lunes se instaló en el hall del edificio municipal para ejercer su cargo y este martes recibió el apoyo de algunos grupos violentos para tomar el despacho del alcalde López. Según Pieto lo que único que se consiguió fue destrozar los bienes de edificio edil.

Fuente: Página Siete