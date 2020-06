Diputado y activistas pro vida exigen a Longaric respuesta sobre convenio pro aborto

El diputado y Presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Erik Morón ante el silencio de las autoridades conminó a la Canciller Karen Longaric responder en un plazo de 48 hrs sobre firma de documento Pro Aborto.

Unidos en la causa

La plataforma por la Vida y la Familia se unió al pedido de Morón, también exigen a las autoridades responder a la brevedad posible sobre el convenio pro aborto firmado con la ONU. «Es preocupante para nosotros como movimiento pro vida que no se haya dado curso a ninguna respuesta, tal parece que no es un tema prioritario para nuestros gobernantes porque de lo contrario ya podían haber respondido, es lamentable que a estas alturas no haya una respuesta», sostuvo la representante de la Plataforma por la Vida y la Familia, Elisa Lanza.

«Hemos visto que la anterior semana la canciller firmó otros convenios con la ONU. Es triste pero es una realidad que está pasando», lamentó la activista.

Fuente: azbunker

