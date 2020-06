Directivo Téllez critica la postura de Fabol

El director ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Freddy Téllez, criticó la postura que tomó Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), de oponerse a que los jugadores a la Selección mientras no se le paguen los sueldos a sus afiliados.

«Paniagua hace su trabajo y eso es generar conflicto para que sus afiliados puedan cobrar las deudas que tienen sus clubes. Fabol no tiene ningún tipo de injerencia porque no está admitido en los estatutos de la FBF», aseguró.

La agremiación pidió el viernes que se garantice la salud y la vida de los futbolistas por la Covid-19, que se paguen los sueldos adeudados y que los tribunales deportivos funcionen. Si sus demandas no son atendidas, advirtieron en un comunicado que «ningún jugador acudirá a entrenamientos presenciales y menos a cualquier convocatoria de la Selección nacional».

Por otro lado, la FBF aún no recibió el visto bueno del ministerio de educación para poder concentrar a la Selección boliviana, como parte del plan que tiene el director técnico César Farías, antes del inicio de la Eliminatoria rumbo a Catar 2022.

El director ejecutivo de la FBF. Freddy Téllez, comentó que se presentó el protocolo de seguridad a las autoridades del ministerio para llevar a cabo esta actividad, pero todavía no existe el visto bueno.

«La planificación no puede darse porque hay cambios constantes en el tema de la salud, no hay una fecha estimada, por eso hemos solicitado un permiso para hacer un trabajo con la selección en junio, que los clubes entrenen desde julio y empezar el campeonato en agosto; pero las autoridades no se han pronunciado», comentó.

