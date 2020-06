Drama de periodista que clamó horas para que levanten el cuerpo de su papá fallecido con supuesto Covid-19

Sucedió en Pando. El cuerpo estuvo cerca de 72 horas en su domicilio. Su hija pasó por un viacrucis desde ayer intentando de que el personal adecuado haga el levantamiento del cuerpo.

La periodista Dulce María Vasco vivió uno de los peores momentos de su vida. Tuvo que esperar más de un día para que personal autorizado pueda recoger el cuerpo de su papá que había fallecido días antes en su vivienda, con sospecha de coronavirus.

El hombre vivía solo, pero ayer, cuando una de las tías de Dulce fue a visitarlo, lo encontró muerto. «Cuando me enteré me fui donde vivía mi papá y estaba la Policía, la Fiscalía, el médico forense y los personal del Sedes hizo el estudio correspondiente. Me indicaron que mi papá no tenía signos de violencia y que habían encontrado pastillas para la tos en su mesa, debido a ello lo declararon como sospechoso de Covid-19«, relató la periodista al portal de noticias eju.tv.

Dulce nunca pensó que esa triste noticia apenas era el inicio de su drama. «Un funcionario del COE municipal me entregó unas bolsas (negras) y me dijo que era responsabilidad de los familiares embalar el cuerpo de mi padre. Le dije que no podía porque él era pesado, además no contaba con las medidas de bioseguridad para ingresar», relató.

Según dijo, posteriormente «llegó el personal de aseo urbano que está encargado de llevar a los fallecidos, intentaron embalar a mi papá pero no pudieron porque ya estaba en estado de descomposición. Llamaban al Sedes para que puedan hacer algo al respecto debido a que mi papá estaba como sospechoso (de coronavirus) y fue un doctor del Sedes quien explicó que eso no les competía a ellos y se fue. Así estuvo mi papá hasta casi las 11:00 de la mañana de hoy cuando recién lo sacaron y llevaron al cementerio Covid-19″, explicó Dulce.

La joven relató que tuvo que apelar al apoyo de colegas para insistir en que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) envíe al personal encargado.

El responsable del Sedes admitió que es necesario ajustar el protocolo para estos casos y habilitar un equipo de respuesta inmediata. «Todo esto es algo nuevo para nosotros», confesó en plena pandemia.

Fuente: eju.tv / Imágenes: Bolivia TV