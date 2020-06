El caso Anita Hill: el gran pecado del que (hoy más que nunca) tiene que aprender Joe Biden

Un grupo unicamente de hombres cuestionó la moral de Hill a la que se consideró una mujer inestable que no sabía gestionar el rechazo y ello a pesar de que otra mujer que no fue llamada a declarar (aun habiendo estado previsto que lo hiciese) había lanzado las mismas acusaciones. El hombre que dirigía aquel Comité de Justicia del Senado de Estados Unidos era Joe Biden y él tenía el poder de impedir el hostigamiento constante en el que se convirtió la vista, pero intentó ser ecuánime ignorando que los republicanos no lo estaban siendo.

Thomas, que siempre negó las acusaciones, fue confirmado como nuevo juez del Supremo y allí permanece 29 años después mientras Joe Biden acaba de ser declarado candidato demócrata a las elecciones del próximo noviembre. Pero a pesar de que las acusaciones de Hill fueron desestimadas, su caso provocó a principios de los noventa lo mismo que el metoo a finales de la década pasada, visibilizar y dar nombre, por primera vez, a un problema que todos conocían y nadie mencionaba: el acoso sexual. Al año siguiente las denuncias aumentaron un 50%. En su biografía, Speaking Truth To Power, Hill culpa a Biden de no haberla defendido ante las injurias de los republicanos, en la de Biden Promises To Keep no hay ni una sóla mención a Hill. A pesar de ello, cuando su nombre se oficializó como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, el nombre de Hill retumbó por todas los rincones de Wasington. Unas horas después de anunciar su candidatura Joe Biden levantó el teléfono y llamó a Anita Hill para disculparse. Tras la llamada ella declaró a The New York Times: “No puedo quedar satisfecha con que me diga simplemente ‘Siento lo que te pasó”, sino que estaré satisfecha cuando sepa que hay un cambio real, una verdadera rendición de cuentas y un verdadero propósito”. Pudo ver un cambio en el trato que recibió Christine Blasey Ford en su caso contra el nominado al Supremo Brett Kavanaugh, en este caso los medios y los representantes le dedicaron un trato mucho más civilizado y objetivo, aunque nos cueste creerlo para los estándares de 2020. Lo de Hill, en cambio, fue una carnicería moral.