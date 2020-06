La eliminación del Ministerio de Culturas y Turismo desató duras críticas en redes sociales al Gobierno, al que apuntaron de tener menor interés en el área. Una de las primeras reacciones fue la creación del grupo «Soy artista, no soy un gasto absurdo”.

La decisión del gobierno de la presidenta Jeanine Áñez se justificó en la necesidad de ahorrar recursos para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país.

La Presidenta dijo también que ordenó a los ministros a hacer un análisis y una revisión “a detalle de todos los cargos innecesarios y de todos los gastos absurdos que inventó el MAS y que eran puro despilfarro”.

Al sumarse a «Soy artista, no soy un gasto absurdo”, la cantante de Las Mentes Ociosas Pamela Sotelo mandó un mensaje a la mandataria: “Señora Añez: Cultura NO es un gasto, es una inversión, pero pedirle a CUALQUIERA que entienda eso, sabemos que es mucho. Sabemos que tomaron esta decisión porque le incomodó que pidiéramos una RENDICIÓN EXTRAORDINARIA DE CUENTAS al #MinisterioDeCulturas porque sabe que otro escándalo de corrupción destapado por gente no política con respaldo, le quitaría los votos que cree que reconquistó hoy con sus falsas declaraciones”.

Las reacciones se multiplicaron. “En un país pluricultural, la cultura es un gasto absurdo. Bien ahí Jeanine”, protestó el crítico de cine Sebastián Morales en Twitter.

“Una vez más puedo comprobar que la Cultura es para el Estado la quinta rueda del carro, comprobando que jamás se asignará un presupuesto adecuado para lograr el sitial que le corresponde”, escribió la cantante y exministra de Culturas Zulma Yugar.

“Un país que menosprecia sus culturas es un país menos lúcido, menos dueño de su destino, menos libre y democrático (sic)”, opinó el periodista Ricardo Bajo.

“Estoy ‘puteando’, no quiero hervir mi hígado; estoy dolido, es el valor que le asignan a los artistas. (…) Menos mal que el Gobierno tiene fecha de expiración”, dijo en un mensaje en vivo por Facebook el actor de teatro popular Daniel Gonzales, “El Riguchito”.

El “otrora periodista y ahora chef” David Mamani dijo: “Veo amigos/conocidos lamentando el cierre del ministerio de culturas, aduciendo que este gobierno no fue elegido. Me atrevería a dar nombres y quemarlos en redes, poner capturas de pantalla de sus días en primera línea apoyando al facho Camacho, durante el paro. Me dan asco”.

Otro periodista, Ángel Careaga hizo esta reflexión: “Nos quedamos sin Ministerio de Culturas… en un país en el que, a lo mejor, solo podría sanarse desde sus culturas”.

Las ironías no faltaron a propósito del cierre del Ministerio de Culturas. “Sería bueno también cerrar la Embajada de Bolivia ante el Gobierno de Bolivia en Ciencia y Tecnología”, escribió el exprocurador del Estado Pablo Menacho, en alusión al embajador Mohammed Mostajo.

Patricia Vargas lo secundó en Twitter: “Mostajo es necesario? No lo creo, de eso también nos tenemos que deshace”.

A través del Decreto Supremo 29894, del 7 de febrero de 2009, el gobierno de Evo Morales creó el Ministerio de Culturas y Turismo, cuyo primer titular fue Pablo Groux.

