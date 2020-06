El virus llega a 5 hospitales de La Paz y se agudiza la crisis en el Complejo de Miraflores

Verónica Zapana S. / La Paz

El coronavirus se extiende en el Complejo Hospitalario de Miraflores de La Paz. Cinco de los ocho establecimientos de salud -que se encuentran en este predio- tienen personal y pacientes infectados de Covid-19. Ante esta situación, los médicos adoptan medidas radicales para superar la crisis.

En los últimos días la sala de quimioterapia del Hospital de Clínicas atendió a una paciente con cáncer y portadora del coronavirus. Por ese motivo se optó por cerrar la consulta externa. Una medida similar se aplicó en el Hospital del Niño. En ambos nosocomios sólo se atienden emergencias.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

“Lamentablemente hace unos días recibimos a una niña que llegó de Santa Cruz con insuficiencia renal. Ella llegó junto a su madre y mostraron un certificado médico indicando que eran negativos al Covid-19. Pero por protocolo les realizamos la prueba y dieron un resultado positivo”, contó Alfredo Mendoza, director del Hospital del Niño.

La máxima autoridad de este hospital explicó que por esa situación 23 funcionarios de este establecimiento de salud, entre médicos y enfermeras, fueron aislados. Por ese motivo se decidió “suspender la consulta externa a partir de hoy (ayer) hasta nuevo aviso”.

Mendoza explicó que la Unidad de Emergencias será reforzada con más personal para atender a los pacientes y también se seguirán realizando las cirugías programadas.

El especialista anticipó que las personas que requieran atención pueden realizar una consulta médica de forma virtual a través de la página de Facebook del Hospital del Niño Ovidio Aliaga. Deben ingresar al link de mensajes y buscar la opción de consulta virtual.

Mendoza contó que “más bien la pequeña no tuvo contacto con otros pacientes, pero la madre sí”. “Por eso se realizaron también pruebas a ellos -tanto a progenitoras como a los pacientes- y gracias a Dios dieron negativo”, dijo.

El profesional aseguró que luego de conocer los resultados de laboratorio de la pequeña, ella fue derivada al hospital de La Portada porque es donde atienden a personas positivas.

Este hospital atendió a otros tres niños con la enfermedad, pero todos fueron derivados a los nosocomios de referencia -La Portada y del Norte de la ciudad de El Alto- . El traspaso se ejecutó porque “supuestamente los hospitales del Complejo Hospitalario de Miraflores son libres para atender estos casos y porque son los que atienden otras patologías”.

El especialista contó que en el nosocomio se tiene un meticuloso cuidado al momento de atender a pacientes porque la población que reciben es infantil. “Pero lastimosamente esta niña perforó nuestras barreras de seguridad porque llegó con un certificado médico que decía negativo”, agregó.

No es el único hospital que asumió la decisión de cerrar las puertas para consulta externa. La misma medida fue aplicada desde el pasado martes en el Hospital de Clínicas, donde el personal atendió a una paciente con Covid- 19. En la actualidad hay cuatro médicos aislados.

Óscar Romero, director del Hospital de Clínicas, aseguró que tras atender a la paciente infectada, dos trabajadores -una enfermera y un personal manual- dieron positivo al virus.

“Estamos esperando los resultados del resto. Les tomaron la muestra el lunes y hasta la fecha no tenemos una respuesta. Esperemos que hasta mañana (hoy) a más tardar contemos con sus laboratorios”, indicó Romero.

No es única paciente infectada que ingresó al Hospital de Clínicas. Según Rosario Calle, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, el pasado viernes ingresó una enferma al área de quimioterapia y dio positivo a Covid-19.

“No sólo ella, sino también su hija dieron positivo. Lamentablemente ella tuvo contacto con otros pacientes”, dijo. En la actualidad cuatro profesionales de Oncología clínica están aislados.

La representante de los pacientes explicó que su sector se siente desprotegido y abandonado para cuidar a los enfermos con cáncer, ya que son de alta vulnerabilidad.

Romero indicó que si la mayoría de su personal da positivo “se realizará una reingeniería para atender a los pacientes”. Aseguró que entre tanto buscan los mecanismos para abrir lo antes posible las consultas.

También del complejo de Miraflores, el Hospital de la Mujer atendió a una paciente con el virus. Pero este establecimiento no cerró las consultas externas. En el Instituto Gastroenterológico sí se cerró un área, pero las otras unidades permanecen abiertas.

El Hospital del Tórax -donde hasta la fecha ya se tiene a 12 trabajadores infectados, entre médicos y administrativos- no se pudo cerrar por completo hasta la fecha.

“Tenemos por el momento seis pacientes internados, de los cuales tres son positivos. Estos enfermos deben ser derivados a los hospitales de referencia, pero hasta la fecha no los llevan a otro lado. Si no salen, no se podrá hacer la desinfección de alto nivel”, indicó José Zambrana, jefe de la Unidad de Epidemiología del nosocomio. Este establecimiento hasta la fecha ya recibió a 40 pacientes confirmados.

Pacientes con cáncer se declaran en emergencia y piden ayuda

Los pacientes con cáncer se declararon en emergencia debido a la suspensión de las consultas externas del Hospital de Clínicas. Indicaron que los galenos les solicitaron que lleguen al hospital con los resultados de una prueba rápida de Covid-19 que dé negativo. Explicaron que los enfermos no tienen dinero para pagar este diagnóstico.

“Estamos en emergencia porque se está cerrando la consulta externa del hospital y si se cierra dónde iremos. En La Paz no hay otro lugar donde puedan ir para hacer su consulta oncológica”, aseguró la representante de la Asociación de pacientes con Cáncer Rosario Calle.

Dijo que lastimosamente los pacientes con cáncer se encuentran abandonados pese a que son “población vulnerable” y con muy bajas defensas.

Aseguró que en el hospital los médicos les solicitaron que para cualquier atención los pacientes deben llevar los resultados de pruebas de Covid-19 y con un resultado negativo. “Esas pruebas son caras y lastimosamente los pacientes no tienen dinero. Pero tampoco no sabemos dónde se hacen las pruebas porque el sector público no tiene”, anticipó.

Fuente: Página Siete Digital