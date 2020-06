Empresarios de Tarija rechazan encapsulamiento

La Cámara de Industria y Comercio y empresarios privados expresaron hoy su rechazo al encapsulamiento de la capital de Tarija por siete días desde el 22 de junio a causa del Covid-19, el sector aseguró que autoridades regionales no consultaron la determinación asumida, alegaron que los afiliados tienen obligaciones con entidades bancarias y con los empleados.

El represente del sector, Óscar Vargas, cuestionó al alcalde de Cercado, Tarija y al gobernador y preguntó si se está gestionando una norma para que los pasivos en la banca sean postergados, “el banco ya nos está cobrando las cuotas habiendo estado 90 días sin generar economía”, afirmó.

Según aseveró, el sector llegó a cubrir hasta el 75% de los sueldos de los meses de abril y mayo con préstamos de recursos. “No nos llaman, no nos sentamos a conversar para ver cómo salir adelante (…) a mí me parece una aberración que el gobernador y el alcalde no llamen a la empresa privada”, concluyó.

Fuente: https://www.radiofides.com

