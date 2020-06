En Bolivia 2.000 médicos trabajan con contrato y sin seguro de salud

Verónica Zapana S. / La Paz

En Bolivia hay al menos 2.000 médicos que trabajan con contrato y que en muchos casos es renovado cada año, y la mayoría no tiene un seguro de salud y por esa razón deben peregrinar en busca de atención médica cuando se contagian de Covid-19 o por cualquier enfermedad. Muchos de estos profesionales trabajan hasta 12 años en espera de la entrega de un ítem. El Gobierno entregó 2.239 ítems al sistema público.

“En el país tenemos cerca de 2.000 médicos -incluyendo especialistas- que trabajan a contrato y unos 4.000 que tienen ítems”, informó el secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz Fernando Romero.

Explicó que trabajar a contrato implica que los médicos no gozan de los beneficios sociales como “las vacaciones, una jubilación y un seguro de salud. Esto último en la actualidad es muy necesario porque los profesionales que luchan en primera línea contra la Covid-19 se infectan y no tienen acceso a una atención médica. Ellos luego peregrinan por los hospitales públicos pidiendo una atención”, dijo.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Romero aseguró que algunos contratos cuentan con seguro de salud, “pero no gozan del resto de los beneficios”. Indicó que la mayoría de los médicos que trabajan a contrato son dependientes de los municipios. “Ellos trabajan incluso más horas de las seis que corresponden al sector, (este beneficio) es un derecho adquirido”, destacó el galeno.

Otro grupo de médicos que también trabajan bajo la modalidad de contrato pertenecen a la seguridad social. “En muchos casos los colegas deben trabajar por sueldos de 5.000 bolivianos”, relató y explicó que sus contratos por lo general son anuales o a plazo fijo, es decir que los documentos tienen un lapso de hasta dos años. “Luego esos colegas esperan unos dos o tres meses para que vuelvan a firmar otro contrato”, aseguró.

Tal es el caso de un médico que trabaja en un hospital del Complejo de Miraflores de La Paz. “Yo debo renovar mi contrato cada año. Estoy en este nosocomio más de cinco años esperando que me den la oportunidad para acceder a un ítem, pero no me designan hasta ahora”, contó.

Él es uno de los pocos galenos que actualmente siguen trabajando en este hospital bajo esa modalidad, ya que muchos dejaron de trabajar porque desde que se implementó el Sistema Único de Salud (SUS) los establecimientos de salud ya no cobran por la atención médica a los pacientes y por eso ya no tienen con qué pagar a los galenos.

Romero corroboró esa información. “Los hospitales del Complejo de Miraflores ya no han contratado a los médicos porque no tienen dinero. Ya no generan ingresos”, sostuvo.

Se conoce que hasta mayo del año pasado existían al menos 400 profesionales -entre médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, entre otros- que trabajaban a contrato dentro del Complejo de Miraflores.

Romero aseguró que lastimosamente muchos médicos trabajan en el sistema de salud a contrato entre cinco, seis y siete hasta 12 años. “Todos con la esperanza de que en algún momento sean contratados y si por casualidad logran trabajar en alguna institución o irse al exterior por mejores condiciones laborales, no lo dudan y se van”, explicó.

Según el médico, existen otros profesionales que también trabajan a contrato en el sector público de la salud. Es el caso de las enfermeras, auxiliares de enfermería y bioquímicos entre otros. “La cifra es alta, ya que por cada médico hay tres enfermeras a contrato”, dijo.

La situación de este sector salió a luz en las últimas horas. Hace un par de días se conoció la historia de la enfermera auxiliar Mary Luz Salazar, quien en su bicicleta apuraba su recorrido para volver a su casa luego de trabajar y cumplir su turno en un centro de salud donde trabajaba desde hace cinco años con contrato.

La joven se volvió famosa luego de que se hizo viral una foto en la que se la ve pedaleando en medio de una inundación y una torrencial lluvia. Luego de conocer su historia, la ministra de Salud Eidy Roca, confirmó la entrega de un ítem para la enfermera de 24 años.

Según Romero, el sistema de salud actualmente es precario y tiene muchas falencias por la falta de inversión en años recientes. Pero indicó que en los últimos días el Gobierno entregó ítems a cada uno de los departamentos. En La Paz se dieron 310 ítems que son parte de los 2.239 cargos que otorgó el Gobierno a las diferentes regiones del país.

Añez: Gobierno entregó 2.239 nuevos ítems

La presidenta Jeanine Añez reafirmó ayer su decisión de priorizar la salud y aseguró que se reforzó el sistema de salud público en los últimos meses desde el ingreso de la pandemia de Covid-19.

“En estos tres meses de pandemia logramos reforzar el sistema de salud de Bolivia. Ésta fue y es nuestra prioridad. Probablemente se necesita mucho más, por eso seguiremos trabajando con firmeza para revertir el mal estado de la sanidad pública que recibimos para que los bolivianos puedan ser atendidos de manera digna, porque eso es lo que nos merecemos”, expresó la jefa de Estado, a través de su cuenta en Twitter.

Mediante un video, la Presidenta recordó que antes solamente se tenían tres laboratorios con capacidad de analizar la Covid-19 en todo el territorio nacional, pero que en los últimos tres meses el actual Gobierno logró habilitar 14.

“Lo mismo (pasó) con las camas de los hospitales, porque antes se habilitaban 352 camas hospitalarias cada año; sin embargo, en los últimos tres meses nosotros hemos habilitado 955”, detalló.

Asimismo, la primera autoridad del país precisó que antes se creaban únicamente 900 ítems de salud al año; en cambio, ahora -desde que ingresó el virus a Bolivia- se logró crear 2.239 nuevos ítems.

“Ha ocurrido lo mismo con las terapias intensivas, porque en este momento se están instalando 375 nuevas unidades de terapia intensiva, que es tres veces más de lo que había en el antiguo Gobierno”, explicó la jefa de Estado, según ABI.

Fuente: Página Siete Digital