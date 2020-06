En Bolivia ya se han hecho más de 400 extracciones de plasma de donantes

Las cifras todavía son reducidas, pero alentadoras. Hasta el momento ya se han hecho más de 400 extracciones de plasma hiperinmune a donantes en todo el país, así lo confirmó el coordinador del Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud, el hematólogo Ignacio Alurralde, en una entrevista exclusiva en la radio Frecuencia Urbana.

«Los recuperados no se acercan a los bancos de sangre, ha mejorado bastante, pero no es lo que esperamos. Hay que seguir cubriendo a la población que demanda este bien que es la sangre y que no hay cómo fabricarla«, explicó el también presidente de la Sociedad Boliviana de Hematología y Hemoterapia, en alusión a los más de 5.800 recuperados de Covid-19 en el país.

Actualmente existen 15 bancos de sangre en Bolivia, de los cuales el Estado ha habilitado uno por departamento y otros pertenecen a la seguridad social o son privados.

«Una transfusión de sangre es un trasplante, es un peligro supremo, cada transfusión puede matar o sensibilizar a un paciente si no trabajamos con la calidad que dan los bancos de sangre, tienen normas ISO para trabajar», puntualizó.

Para facilitar la donación, también se ha dispuesto que la persona interesada en donar solo tiene que presentar el resultado de una prueba negativa de PCR (y ya no dos pruebas) y una prueba negativa del método Elisa (IGM).

Importan equipos de aféresis de Japón

Cada equipo de aféresis cuesta Bs 950.000 para la extracción de plasma, el Gobierno está importando de Japón. Alurrade explicó que el Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud dotará de un equipo de aféresis al Banco de Sangre del Beni y está adquiriendo otros dos o tres para otras regiones, con el propósito de ampliar las posibilidades de la extracción del plasma hiperinmune de los pacientes recuperados del Covid-19.

En el caso del Beni el equipo será entregado entre finales de junio y principios de julio.

Alurralde dijo que cada equipo cuesta Bs 950.000 y que aparte se debe comprar el filtro que para cada donante de sangre cuesta Bs 3.000. Estos equipos están siendo importados de Japón.

«Las máquinas aféresis se las estaba subutilizando, para extraer plaquetas y nada más. Este aparato ha estado funcionando en el eje central, hay otro en Chuquisaca. Pero hemos visto que con esta pandemia hemos tenido que utilizarlos para la obtención de plasma hiperinmune, el programa está promoviendo esto», enfatizó. El departamento de Tarija comprará su propio equipo.

Fuente: Frecuencia Urbana