Enfermera pudo ser atendida tras peregrinar días por diferentes hospitales

Ahora sus vecinos no quieren que retorne a su hogar.

La enfermera del Hospital Salomón Klein que dio positivo a coronavirus y peregrino por atención médica, finalmente pudo ser atendida, ahora denunció que los vecinos de su zona no quieren que vuelva al lugar por miedo a que contagie.

Está siendo atendida en el Hospital Univalle, en un sector que habilitaron especialmente para pacientes con Covid-19, ella asegura que está bien atendida sin embargo, lamenta que los vecinos no la dejan ingresar a la vivienda que habita, «me han negado el derecho al ingreso a la vivienda, no me han dejado ingresar a mi vivienda, prácticamente me han dejado en la calle, a mí, a mi hija, a mi esposo y a mi mascota» señala.

Ahora aguarda su recuperación y espera que lo que ella vivió no sufran todo lo que a ella lo tocó vivir.