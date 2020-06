Estas son las condiciones de la nueva cuarentena con funcionamiento de algunos sectores económicos

El COED dio a conocer los resultados de la reunión. La cuarentena se mantiene en Santa Cruz, pero se aplicarán protocolos de seguridad para que empiecen a funcionar ciertos sectores económicos de la sociedad.

La alcaldesa interina Angélica Sosa dio conocer las condiciones de la nueva cuarentena con el funcionamiento de ciertos sectores económicos, como el transporte.

El transporte empezará a trabajar desde el 6 de julio, si no cumple con el protocolo de seguridad será multado y la línea será sacada de funcionamiento. Sólo se ocupará el 60% del total de los asientos de las unidades, es decir, un micro podrá transportar hasta 18 pasajeros. El transporte saldrá a trabajar hasta las 15:00.

Sábado y domingo no podrán circular vehículos particulares ni públicos.

Los fines de semana se seguirán abriendo los parques cerrados.

Sosa también anunció que se continuará con el trabajo de las brigadas médicas. Se tocarán las puertas de 200.000 hogares más desde el 6 de julio.

«Esta pandemia jamás debió ser atendida solo con recursos municipales o departamentales», sentenció la alcaldesa y lamentó que los recursos que llegaron hayan sido mucho menores de lo esperado.

«La flexibilización es lo que hace un tiempo dije, una disyuntiva de tener una cuarentena dinámica y de poder buscar un punto de equilibrio que se refleja en la necesidad de los barrios alejados. No es humano tener encerrada a la gente cuando todos sabemos las limitaciones, sobre todo de la gente de escasos recursos», dijo el gobernador Rubén Costas.

Destacó la voluntad de todos los sectores que participaron de la reunión del COED. «En el análisis de la salud hubo críticas constructivas y quejas, pero tampoco vamos a hacer la política del avestruz. Cuando hay que tomar decisiones, hay que tomarlas. Las decisiones que puede tomar un municipio, como el plan de la alcaldesa, son decisiones en las que tiene toda tuición y autonomía para tomarlas, pero no basta con eso, tiene que haber el compromiso de todos. Yo le aseguré a la alcaldesa que ese plan nos lo apropiamos como tal, no hay ningún tipo de protagonismo», explicó.

«El cumplimiento de todos los protocolos lo vamos a hacer con el máximo cuidado», enfatizó Costas.

«Después de 100 días de cuarentena, el transporte no ha salido a protestar, pero también muchos de sus choferes están en las rotondas pidiendo limosnas y esto no puede ser. No es que le doblaron la pulseta a la alcaldesa, al contrario, la alcaldesa tiene el respaldo de todos porque es una necesidad inminente», puntualizó.

