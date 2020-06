Exministro de Salud dice que el Gobierno cometió un error al dejar que las gobernaciones y alcaldías definan la cuarentena dinámica

La exautoridad señaló que en el peor de los casos vamos a duplicar el número de los contagiados y fallecidos para el día domingo.

El exministro de Salud, Aníbal Cruz, aseguró que Bolivia atraviesa una situación compleja al no tener un buen sistema de salud, no contar con las pruebas suficientes para Covid-19 y además de vivir un momento político pese a la pandemia. Además cree que el Gobierno cometió un error al dejar que las gobernaciones y los gobiernos municipales decidan sobre la cuarentena dinámica.

«Bolivia tiene una situación muy compleja, primero no tiene un sistema sanitario, no tiene infraestructura, no tiene personal, estamos viviendo un momento político, donde el interés de grupos están tratando de tergiversar la verdadera emergencia sanitaria, o sea se está distorsionando, por eso es que vemos que las antenas las están atentando» lamentó la ex autoridad.

Además aseveró que otro gran problema es la falta de pruebas que existe en el país, lo cual se puede ver al tener los laboratorios colapsados y esto significa que los casos que se presentan hoy, en realidad son de hace 3 días, «si yo te hago una prueba, de aquí a cuatro días te voy a dar los resultados y mientras tanto si tú eres positivo, ya vas a estar transmitiendo».

Calificó como un «gran error» que el Gobierno haya dejado que las gobernaciones y los municipios manejen las cuarentenas dinámicas libremente, «el papel rector del Estado y el Ministerio se debe ejercer en este momento como elemento importantes, otro error fue que el Comité Institucional que funcionaba en piso 22 y 23 de la Casa Grande del Pueblo ha dejado de funcionar», asegura que ahí se hacían evaluaciones diarias con todas las instituciones policía, FF.AA y vice ministerios y se proyectaba lo que se tenía que hacer.

Según una proyección que realizó, para este fin de semana, en el peor de los casos se llegaría a tener 40.000 casos y 1.400 fallecidos a causa de la pandemia, sin embargo, en el mejor de los casos indica que se tendrían entre 25.000 a 30.000 contagiados y entre 750 y 900 fallecidos. Por ello señala que esta es una situación de urgencia nacional, lo que debería llamar la atención para que todas las instituciones se enfoquen netamente en combatir la epidemia y dejar de lado la parte eleccionaria y los demás problemas que se tienen.

