Fallecidos por Covid-19 en Sucre no pueden ser cremados y permanecen en la morgue

El director del Hospital Santa Bárbara de la ciudad de Sucre, Dr. Enrique Leaño, informó ayer que debido a que el horno crematorio dejó de funcionar con normalidad, los cuerpos sin vida de dos personas que dieron positivo a Coronavirus permanecen en la morgue del nosocomio desde hace 48 y 24 horas, lo que rompe con el protocolo para cadáveres Covid-19.

“Como comprenderán a estos cadáveres no se les ha podido formolizar ni tomar alguna otra medida ya que el protocolo nos indica que una vez que fallecen personas con Covid positivo se les debe seguir un protocolo estricto”, aseveró a tiempo de recordar que los decesos por el virus deben ser depositados en dos bolsas especiales para posterior traslado a entierro o cremación. “El horno crematorio no está funcionando por lo que el cadáver no ha sido trasladado”, acotó.

El director del hospital pidió a las autoridades municipales dar solución urgente al problema habilitando un cementerio exclusivo para Covid-19.

El departamento de Chuquisaca es la región que presenta menos casos de la enfermedad a nivel nacional, según datos del Ministerio de Salud, al momento registra 185 casos de coronavirus y 11 decesos.

Fuente: https://www.radiofides.com/