Farías dice que devolverá a jugadores de Bolívar y Wilster 10 días antes de la Libertadores

Marco Mejía / La Paz

Si se logra encapsular a la Selección, el técnico César Farías adelantó a las dirigencias de Bolívar y Wilstermann que devolverá a sus jugadores sólo diez días antes del reinicio de la Copa Libertadores de América.

La intención del DT es que los convocados de esos clubes trabajen todo este tiempo en la concentración de la Verde que ya está planificada. “Ambos clubes deben entender lo que es el trabajo de la Selección y tender la mano en este momento que no están en competencia y permitir que trabajemos con sus jugadores, obviamente que los vamos a devolver con los lapsos de tiempo necesario, diez días antes para que puedan participar, pero hablando se entiende la gente”, subrayó el venezolano.

Tanto los celestes como los aviadores continúan inmersos en la fase de grupos de la Copa, que podría reiniciarse a fines de septiembre, según Conmebol.

Farías le pidió a los técnicos Claudio Vivas y Cristian Díaz que piensen como bolivianos y no como argentinos y que colaboren con “el encapsulamiento” desde julio. “Yo soy de nacionalidad venezolana, pero hoy soy boliviano. Les pido esa condición a los dos entrenadores, hoy no son argentinos son bolivianos trabajan para el fútbol de ese país y que entiendan que jugamos la Eliminatoria y que jugamos con Argentina precisamente en el inicio de la competencia”, comentó. Sostuvo que confía en la buena intención de ambas dirigencias y de sus entrenadores.

“En cuanto a Bolívar no creo que tengamos problemas porque me lo manifestó la persona que está al frente del equipo (Claudio Vivas), quien me llamó hace cuatro días y luego públicamente es el presidente de Wilster (Gróver Vargas) quien manifestó su apoyo. Ojalá se tome una decisión colectiva que sea de bienestar para todos”, finalizó.