Fedjuve de Tarija afirma que necesidad económica hace que la población no acate cuarentena

El dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), Victor Acero, afirmó el lunes que la población está saliendo a las calles porque ya no tiene recursos para seguir acatando la cuarentena, a pesar de que el Comité de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) amplió la medida para todo el mes de junio por el incremento en los casos de COVID-19.

«Seamos realistas, la gente ya no está pudiendo acatar esta cuarentena porque la necesidad económica es grande, ya no hay que llevar a casa, eso obliga a que salgas a generar economía, si vemos ahora el centro de la ciudad está normal el tráfico de vehículos, la apertura de negocios y comercio, eso no es porque la gente no quiera acatar la cuarentena o no se quiera cuidar, es porque la gente ya no tiene recursos», informó a la ABI.

El dirigente pidió a las autoridades llegar con alimentos a los barrios porque la gente no tiene nada para comer.

Mencionó que se tiene el Banco de Alimentos del Ministerio de Hidrocarburos que está llegando a algunos barrios, pero son pocas las raciones, y que en un inicio de la cuarentena la Alcaldía puso en marcha el bus solidario para entregar alimento, programa que ahora está paralizado.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Por su lado, el vicepresidente del Comité Cívico de Tarija, Alex Orellana, mencionó que es importante que las autoridades puedan brindar alimento a la población para que se pueda acatar una cuarentena rígida real.

Vhc/mcr/

Fuente: ABI