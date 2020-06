Fernando Saucedo: «Ojalá podamos comenzar a trabajar»

«Si no tienes la preparación necesaria no consigues nada; si bien el trabajo se desarrolla a diario de manera individual no es lo mismo que entrenar en cancha. Ojalá podamos comenzar a trabajar, conocemos lo que está pasando por la pandemia es muy difícil, pero debemos jugar, hay compañeros que no tienen ni para comer», aseveró el jugador Fernando Saucedo, de Always Ready.

Él al igual que muchos jugadores del país están convencidos que es importante volver a los entrenamientos, ya que también están en puerta los partidos de las eliminatorias mundialistas por lo que la preparación del elenco tiene que realizarse de acuerdo al plan de prácticas que tiene elaborado el cuerpo técnico de la Verde.

«Los jugadores tenemos que mostrar un buen nivel de juego, de esa manera la gente se enamora de nuestro fútbol y sigue valorizándose más», apuntó el jugador, además subrayó que todos los futbolistas realizan las prácticas que les envían los entrenadores sin embargo las limitaciones de espacio no les permite cumplir con la labor.

Mientras que el jugador Alejandro Melean, de Wilstermann está convencido que «tenemos que entrenar, comenzar por grupos pequeños. Hay países que están en peores circunstancias por la pandemia y están entrenando; tenemos que organizarnos para trabajar teniendo todos los cuidados necesarios».

