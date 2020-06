Funcionarios del ex Ministerio de Deportes piden retornar a sus trabajos

Un grupo de funcionarios del exMinisterio de Deportes denunciaron la mañana del lunes la vulneración de sus derechos laborales al no permitirles ingresas a las oficinas de esta dependencia del Estado, ubicada en el edificio de Comunicaciones, de la sede de gobierno y piden que se respete la normativa.

«El Decreto Supremo de fusión entre el Ministerio de Deportes con el de Educación y Culturas no establece una desvinculación del personal y hoy (en referencia al lunes) nos sorprendidos que ya no nos dejaron ingresar y las oficinas estaban cerradas. No sé acordó esa situación, nos dijeron que sigamos marcando y paulatinamente se hará una fusión», denunció Richard Pardo Bustillos, exDirector General de Asuntos Administrativos del ministerio disuelto.

Los funcionarios informaron que en la fecha debían presentar una nota adjuntando documentación (hoja de vida) para la evaluación, «pero el Decreto Supremo no menciona una desvinculación y nos sentimos agredidos por la interrupción de nuestro trabajo». Pardo agregó que esta medida va en contra del comunicado del Ministerio de Trabajo, que indica que en tiempo de pandemia está prohibido los despidos en instituciones públicas y privadas.

La orden de evitar el ingreso a los trabajadores y de precintar las oficinas viene de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Educación. Los funcionarios temen quedarse sin su fuente de trabajo, hay 95 activos además de otras personas distribuidas en tres departamentos del interior del país que se encargan de administrar los escenarios deportivos construido por el Estado.

«Exigimos que se cumplan nuestros derechos laborales y si estamos destituidos, entonces, que se emita el documento», indicó Pardo. Entre los funcionarios hay madres en estado de gestación y otras que tienen a su cargo a menores de cinco años de edad.

