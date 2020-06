Funerarias en Cochabamba salen en protesta, dicen que ya no tienen dónde depositar cuerpos

Funerarias en la ciudad de Cochabamba realizaron este martes una caravana de protesta en demanda de hornos crematorios, depósitos para los cuerpos y mejores condiciones para su trabajo, dado que actualmente debido a las carencias no tienen a dónde llevar a los cadáveres y las familias se ven forzadas a tener a sus fallecidos en sus casas hasta ocho días.

“Las familias, cinco, seis, hasta ocho días un cuerpo está en domicilio y como si fuéramos médicos nosotros estamos aconsejando dónde poner esos cuerpos, que se aíslen por seguridad. Hay edificios completos que se están saliendo de ahí porque no hay un lugar donde dejar”, dijo uno de los representantes a radio Kancha Parlaspa de la Red ERBOL.

“La población que sepa que esos cuerpos ya no hay dónde depositar y están en sus casas”, agregó

Los funerarios reclamaron porque en Cochabamba sólo tienen un horno que puede quemar hasta tres cuerpos por día y, además, no existe cementerio para personas que fallecieron por COVID ni depósito que abastezca. Entretanto, la cantidad de fallecidos al día se incrementa.

Lamentaron que incluso en centros médicos los encargados evaden embalar a los cuerpos y que llaman a las funerarias para hacerlo.

“Sólo se creman tres (al día) y qué hacemos con esos cuerpos (que faltan) no hay ni fosas comunes, no hay cementerios, no hay nada. La gente está en peligro y riesgo de contaminación, señores por favor, Sedes. de la Policía, hagan su trabajo, entréguennos embolsado los cuerpos, no hay bolsas”, pidió una de las manifestantes.

Además, se quejaron de que incluso se aplican las restricciones para los vehículos funerarios y han tenido problemas en que se les impidió cargar combustible. Aclararon que sus coches no son de paseo, sino se constituyen en una necesidad por la situación.

Los funerarios advirtieron que, si no se escuchan sus demandas hasta el viernes, dejarán de levantar los cuerpos. La representante recalcó que se podrían trasladas hasta 20 fallecidos al día, pero no tienen a dónde llevarlos.

