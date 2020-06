Gobernadora de Cochabamba pide a las alcaldías emitir normativa para cuarentena rígida en el eje

La gobernadora Esther Soria informó que las alcaldías del eje metropolitano deben emitir sus propias normativas para la cuarentena rígida que se planea implementar de 29 de junio al 10 de julio para contener la pandemia Covid-19 y aplicar un plan de acción.

A tres días de la puesta en vigencia de la nueva cuarentena ninguno de los siete municipios ha emitido el reglamento para el confinamiento y presentado su plan de acción. En tanto, se prevé que el Cercado lo haga este jueves.

“En la resolución que hemos sacado se ha dado la tarea a los municipios para que ellos se puedan sentar con todos los sectores sociales, determinar y sacar sus normas internas; entonces, no solamente se trata de que el Consejo con siete autoridades decidan, sino también tienen que socializar y de qué manera ellos recibir algunas propuestas para poder implementar este plan de acción”, dijo Soria a través de un comunicado.

La Gobernación cochabambina y las siete alcaldías del eje, en sesión del Consejo Metropolitano, determinaron ingresar a cuarentena por un lapso de al menos 12 días, desde el lunes 29 de junio hasta viernes 10 de julio.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

No obstante, Soria advirtió que: “La alcaldesa de Sipe Sipe me informa que no quiere su población entrar a la cuarentena rígida, eso es grave, cada municipio, cada alcalde tiene que sentarse con todos los sectores y hacer esta tarea”, declaró

Centros de aislamiento

Sobre este tipo de centros que albergarían a pacientes leves con Covid-19, la Gobernadora dijo que después de descartarse coliseos, Unasur y otros espacios por no reunir las condiciones mínimas, según el Sedes, ahora, se ve la posibilidad de junto a los otros niveles de Gobierno, adecuar las infraestructuras del recinto ferial de Alalay y la Villa Suramericana, aunque en este último, remarcó, hay desacuerdo social, por lo que se hacen las gestiones.

“Como Gobernación, en virtud de que no tenemos lugares de aislamiento, infraestructuras adecuadas, estamos viendo la posibilidad de alquilar algún hotel, tenemos propuestas y lo vamos a hacer”, puntualizó Soria.