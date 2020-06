Guabirá asegura que no se olvidó del pago de salarios y espera desembolsos

La dirigencia de Guabirá no se durmió en el tema de los sueldos para su primer plantel, es más, según el secretario general Orlando Quispe, son los más preocupados en cumplir con esta obligación, pero si el pago no se hizo efectivo fue porque algunos patrocinadores no pudieron desembolsar recursos en favor del club rojo.

Quispe afirmó que se hará todo lo posible para pagar los salarios entre hoy y mañana a todo el plantel

El compromiso del pago era el 20 de mayo pasado, según la adenda que firmaron los jugadores cuando negociaron la rebaja de los salarios

Esa fecha se debía pagar el salario de marzo y una semana después la de abril, pero no se cumplió.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Sin embargo, según Quispe se pagará los dos salarios junto, que sería el 50% de marzo y el 25% de abril

“Hay el compromiso de la empresa Fancesa de desembolsar los recursos comprometidos y esperamos que el ingenio Guabirá haga lo propio para cumplir con el plantel”, afirmó Quispe, quien añadió que luego solo quedará pendiente el sueldo de mayo

Algunos jugadores afirmaron que están pasando por momentos económicos difíciles y esperan que el pago sea cuanto antes.