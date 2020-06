Hay una dura multa por partido no jugado en el Apertura y el Clausura 2020

miércoles, 17 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

De acuerdo a las proyecciones que se tiene desde el Gobierno nacional, septiembre podría ser el mes para el retorno a la práctica deportiva, algo que complica de sobre manera al fútbol profesional que tiene un contrato por la televisación de los partidos y de no cumplirse deberá pagar una multa cercana a los 13.000 dólares por encuentro no disputado.

El contrato entre el fútbol profesional boliviano y la empresa Sport Tv Rights contempla que deben disputarse un total de 364 partidos al año. De lo que va de este 2020 se jugaron solo 12 fechas, con un total de 84 partidos, por lo que restarían por disputarse 280.

El contrato tiene una adenda en la que señala que si existe un número de encuentros que no pueden ser disputados en una temporada, podrán ser trasladados a la siguiente.

“Hay una adenda que determina que si no se cumple en este periodo con todos los partidos, se trasladarán al siguiente. No necesariamente en esta temporada, lo mismo pudo pasar el año pasado y automáticamente se trasladaban esos partidos al 2020”, explicó Rolando Aramayo, directivo del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La empresa Sport Tv Rights, dueña de los derechos de televisión del fútbol boliviano, envió una nota a la FBF solicitando conocer la posible fecha para la reanudación del Campeonato Apertura y el inicio del Clausura.

En el caso que el fútbol nacional reanude sus actividades recién en septiembre y el campeonato Apertura en octubre, no existirá el tiempo suficiente para disputar el Clausura, por lo tanto, si esos 182 partidos no se disputan esta temporada, deberán jugarse en el 2021.

El problema es que si no se logra trasladarlos para el próximo año, el contrato señala que deberá existir una resarcición económica de alrededor de $us 13.000 por partido, por lo tanto el fútbol nacional deberá pagar $us 2’366.000 a Sport Tv Rights si no se disputa el Clausura.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) esperaba que los clubes puedan volver a los entrenamientos en julio y retomar el campeonato en agosto, después que se presentó el protocolo de bioseguridad, al exministerio de Deportes; sin embargo, la exautoridad Milton Navarro, fue claro al señalar que la vuelta a las actividades deportivas, será cuando la pandemia lo permita.

“Ahora el presidente de la Federación, solicitó una audiencia con el Ministro de Educación, para ver qué resultados hay y ver cuando podríamos retornar a la actividad”, explicó Rolando Aramayo, dirigente de la FBF.

Entre tanto, los clubes afinan los detalles para la implementación de los protocolos de bioseguridad en sus instalaciones, para estar listos cuando el Gobierno nacional autorice la vuelta a las prácticas.

Reunión

El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) debe reunirse esta semana no sólo para buscar una posible solución a este problema que se le puede generar al fútbol nacional a fin de año, si se cumple con todo lo estipulado por el contrato, sino otros vinculados con los derechos de televisión como la licitación y la propuesta hecha por el titular de Bolívar, Marcelo Claure.

“En el peor de los casos la reunión tendría que ser el jueves, porque existen varias temas que tocar, estamos esperando la convocatoria del presidente de la federación, como señala la normativa”, dijo Aramayo.

