Hipotecaron su futuro tras firmar tres adendas

Los dirigentes del fútbol boliviano “vendieron su alma al diablo” en las tres adendas que firmaron con la empresa Sport TV Rights (STVR), en los últimos siete años de contrato que los une a ambos en la cesión de los derechos de televisión para que se transmita los partidos del fútbol boliviano.

Los clubes se dan cuenta recién y declararon que firmaron cada adenda por “migajas” y ahora que tienen una mejor oferta sobre la mesa no pueden tomarla, ya que existe candados legales a favor de STVR, que tiene la prioridad para seguir ostentando esos derechos por un nuevo período.

Muy poco, casi nada, se informó en estos años sobre estas cláusulas que se aumentaron al contrato original. En los documentos se nota que no existió un asesoramiento legal de parte de los abogados de la ex Liga al momento de rubricar, por ejemplo, las dos primeras adendas.

La historia comenzó en enero de 2013 cuando La Liga y STVR firman el contrato hasta 2016 debiendo transmitirse sólo 132 partidos anuales. El monto acordado fue por 5.940.000 dólares americanos. Por la entidad liguera firmaron Mauricio Méndez Roca (presidente), Luis E. Soriano Noriega (tesorero) y Roger Bello Parada (secretario general). José María Quiroga fue el representante legal de STVR.

La primera adenda se firmó en agosto de 2014, el convenio fue rubricado por el expresidente de la Liga, José Manuel Decormis, Roger Bello Parada y Luis E. Soriano Noriega.

Como los clubes necesitaban dinero para pagar a sus jugadores, le piden a STVR un adelanto de 400.000 dólares, no un incremento de dinero al contrato original; pero “curiosamente” por ese avance de pago le amplían los derechos a favor de STVR por el período entre 2017 y 2020.

POR QUÉ SE FIRMA LA SEGUNDA ADENDA

En 2016, nuevamente las instituciones tuvieron problemas financieros y acudieron a la televisión como su “ángel de la guarda”.

Les indicaron que se aumentarán dos clubes más en el seno profesional y que los derechos deben subir. Hasta ahí era un pedido obvio, ya que la empresa iba a transmitir más partidos, entonces STVR ofrece pagar un millón de dólares más en cuatro cuotas de 250.000 dólares.

Pese a que en la adenda 1 once clubes rubricaron, no firmó Bolívar, ya le habían cedido “por nada” la ampliación del contrato hasta este 2020. La empresa de José María Quiroga “tenía que sacar rédito de esa urgencia” y hace firmar a los clubes la famosa cláusula de preferencia que por estos días es decisiva para que las instituciones no opten por otra oferta.

LA TERCERA ADENDA SE FIRMA EN JULIO DE 2017

En julio de 2017 y bajo la presidencia de Marco Peredo en la extinta Liga se rubricó la adenda 3 con la finalidad de incrementar los costos a ser cancelados a los clubes y modificados en la 1º y 2º adendas.

Con esta tercera adenda se aumenta la suma de $us 3.200.000 cancelados conforme a un cronograma de pagos. De esta forma, los dirigentes de los clubes “hipotecaron” su futuro, que hoy está más negro que de costumbre por las urgencias económicas que tienen en sus instituciones.

Estas adendas serán un obstáculo para cambiar de empresa de televisación.