Juez libera a falso abogado, denunciado por estafas múltiples, que actuaba a nombre del ex ministro Romero

Guider Arancibia Guillen

Julio Cesar Cueto, detenido la semana pasada por ejercicio ilegal de la profesión al ser portador de credencial de abogado y por atentado a la salud pública, por incumplir la cuarentena, fue favorecido con libertad irrestricta por la jueza anticorrupción Patricia Murillo.

El sujeto, tras su detención, fue presentado el jueves pasado por el entonces director de la Felcc, José María Velasco, que mostró gran número de documentos adulterados sobre el ejercicio ilegal de profesión, además de que tiene en su contra múltiples denuncias por estafas y robos.

El fiscal, Cristian Kasmionteri, imputó a Julio Cesar Cueto por ejercicio ilegal de la profesión, atentado contra la salud pública en tiempos de pandemia y pidió la detención en la cárcel de Palmasola. Sin embargo, la jueza concluyó que no eran pruebas suficientes y ordenó la libertad irrestricta para el imputado.

Denunciado por robo de $us 40.000

Durante la audiencia, el fiscal también expuso la denuncia contra el imputado por el robo de más de $us 40.000 a una mujer de un condominio, pero la jueza no la valoró. La Fiscalía apeló el fallo.

Selva Arlinda Roda, denunció que el 16 de noviembre de 2018, luego de tener un incidente y estando detenida en la Felcc, se le presentó Julio Cesar Cueto, afirmando ser abogado y que actuaba a nombre del ex ministro de Gobierno Carlos Romero.

«Me dijo que me mandarían a la cárcel y que de inmediato le dé 10 mil dólares. Tuve que darle y luego me dijo que faltaban 5.000 más. Le di la llave de mi casa en mi condominio para que le entregue al administrador y saque los 5.000 dólares. Grande fue mi sorpresa de que Julio Cesar se entró directo, abrió mi casa y robó mi bolsón con Bs 216.000 que tenía de un anticrético. En total, me robó $us 40.000. Es increíble, ando peregrinando por todos lados, este sujeto sigue con influencias», dijo la denunciante.

Incluso afirmó que por reclamar y denunciarlo, Julio Cesar la amenazó de muerte y también a todos sus abogados por lo que estos abandonaron su caso. Ella presentó fotos y videos del sujeto cuando entró al condominio y sacó el dinero.

En la casa de Pedro Montenegro

El 30 de agosto de 2018 el Ministerio de Gobierno, emite un comunicado haciendo conocer que Julio Cesar Cueto, no es funcionario de esa cartera como asesor y que tampoco es abogado. Alertó que la gente no debía hacerse sorprender y estafar por el falso abogado.

Sin embargo, en abril del año pasado, Julio Cesar Cueto aparece en una fotografía en el interior de la casa principal incautada a Pedro Montenegro. El falso abogado ingresó en el allanamiento junto a policías de la Felcn, a fiscales de sustancias controladas y agentes de la Interpol. Además, se lo solía ver en el comando departamental de la Policía cuando Evo Morales estaba en el poder.

Fuente: El Deber