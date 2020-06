Jugadores anuncian duras medidas contra la dirigencia de los clubes y la selección

Luego de una reunión virtual de capitanes de los 14 equipos de la División Profesional, que contó con representantes de Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL), los jugadores determinaron este viernes que no asistirán a los entrenamientos presenciales de sus respectivos equipos y de las convocatorias a la selección si es que los clubes no pagan sueldos atrasados, previo acuerdo de reducción de porcentaje entre ambas partes, si continúan sin funcionar los tribunales de la FBF (Tribunal de Resolución de Disputa, Tribunal de Disciplina Deportiva y Tribunal Superior de Disciplina) y si no se implementa un protocolo sanitario acorde a las exigencias internacionales.

El encargado de transmitir esta posición fue David Paniagua, secretario general de FABOL, quien explicó que sus afiliados no están de acuerdo con la resolución de los clubes, que el pasado 30 de abril acordaron pagar a los jugadores el 50 por ciento del sueldo de marzo y solo el 25 % de abril y mayo porque consideran que va contra las disposiciones de FIFA, por lo tanto “arbitraria y abusiva”.

Apoyan propuesta de Claure

Ante la crisis que se ha generado por la paralización de la temporada por la pandemia, Paniagua dijo que el gremio y los futbolistas apoyan a propuesta económica de Marcelo Claure, presidente de Bolívar, que oferta pagar 104 millones de dólares por diez años de derechos de televisión de los campeonatos.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

“Es una propuesta seria de un empresario boliviano exitoso. Su oferta ayudará a que el fútbol pueda reactivarse y los clubes podrán, a corto plazo, invertir para fortalecerse institucionalmente con inversiones en divisiones menores y el crecimiento favorecerá a la selección”, expresó.

La resolución

“Mientras no se paguen sueldos adeudados a todos los futbolistas durante este tiempo de cuarentena y pandemia, además no se garantice el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad en los catorce clubes, se garantice la salud y la vida de los futbolistas, y además los tribunales sigan sin atención, ningún futbolista acudirá a los entrenamientos presenciales con nuestros clubes y menos a cualquier convocatoria de la selección nacional”, dice la resolución de los jugadores.

Fuente: https://eldeber.com.bo