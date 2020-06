Jugadores de San José trabajan sin dirección técnica

Sin luces en el camino, debido a que el club está sumido en una profunda crisis económica, los jugadores del plantel de San José trabajan sin dirección técnica y esperando que «algún» dirigente se contacte con ellos y así conocer en qué fecha les pagarán los sueldos de los meses de enero y febrero además de las deudas que tienen (temporada 2019).

«Seguimos los videos que elaboraron los preparadores físicos y están en el internet (Instagram), después cada uno practica por su cuenta con el objetivo de tener continuidad, de esa manera estamos entrenando, nos apoyamos y así seguimos adelante. Le pido a Dios que pronto podamos volver a las canchas», explicó el jugador Rodrigo Vargas de las filas del elenco santo quien se encuentra en la ciudad de La Paz.

Por el momento en el fútbol boliviano continúa en la incertidumbre, no se conoce cuándo volverán los entrenamientos menos el torneo local, pero los futbolistas entrenan en sus casas con la esperanza de que todo se reanudará el siguiente mes, aunque está sujeto a las disposiciones del Gobierno central, además los clubes deben presentar los protocolos de bioseguridad para su aprobación.

El crédito orureño es uno de los clubes que aún no presentó los protocolos, el tema económico tiene mucho que ver, ya que la concentración también está en este punto, además la dirigencia comandada por Huáscar Antezana no logró cumplir con los compromisos económicos que tienen con los futbolistas, al grupo les deben sueldos y los jugadores esperan que se comuniquen con ellos para conocer cuándo cobrarán.

«Como jugadores trabajamos todos los días con la esperanza de que pronto haya soluciones, tenemos que tener fe porque no nos queda otra. No podemos esconder lo que está pasando con el club, esperamos que todo salga a flote», añadió el jugador, remarcó que «en nuestra posición no podemos tomar decisiones, lo que queda es seguir luchando hasta que todo vuelva a la normalidad, San José es un equipo grande».

No menos cierto es que al interior del club hay muchos problemas, desde el dirigencial hasta la administración. En los pasados días Huáscar Antezana anticipó que una empresa colombiana se haría cargo del club, pero recientemente se conoció que no habrá tal acuerdo ya que los inversores encontraron irregularidades.