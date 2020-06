La carta de Eva Copa a Jeanine Añez: «¿Sabe que mentir es un pecado?»

La presidenta del Senado, Eva Copa, envió este miércoles a Jeanine Añez una carta de respuesta respecto al tema electoral, en el la cual con ironías y sarcasmo reprochó a la mandataria por sus declaraciones anteriores, le acusó de faltar a su palabra, ser incoherente y de tergiversar sucesos anteriores.

La carta de Copa surge como respuesta a una nota que le mandó Añez la semana pasada, cuestionándole por la aprobación de la ley para realizar las elecciones y pidiéndole, además, que presente el informe científico en que se basó para determinar la fecha del 6 de septiembre.

El texto enviado por Copa recurre al mismo estilo e incluso repite algunas expresiones de la carta de Añez, de modo sarcástico, para criticar a la Presidenta.

“Es comprensible que usted y otros líderes políticos no quieran elecciones porque llegaron al poder sin que el pueblo los haya elegido y ahí pretenden quedarse sin pasar por las urnas. Le recuerdo que de no ser por la renuncia forzada y bajo presión del Presidente Constitucional, usted no estaría ocupando la silla presidencial”, dice el primer punto de la carta de Copa.

Pidió a la mandataria que “deje de aprovecharse de los recursos del pueblo boliviano y deje de hacer campaña electoral con la pandemia”.

Le acusó que de “faltar a su palabra” al ser candidata y le recordó que en noviembre de 2019 dijo su Gobierno sólo era para llamar elecciones.

“Su aspiración de ser candidata a la presidencia es legítima, aunque no sea coherente con sus primeras declaraciones; sin embargo, usted debe darse cuenta que el pueblo no puede estar a merced de sus tiempos politices ni de sus cálculos personales para que las encuestas la favorezcan”, señaló.

“Usted, y los hombres que le dicen al oído qué decir y qué no, se están equivocando”, acotó Copa. Si bien no se especifica en la carta a qué se refería, pero recientemente se conoció un video en que el ministro Arturo Murillo susurró al oído de la Presidenta que no hable del tema de las elecciones frente a periodistas.

“¿Lo comprende?”

En la carta enviada por Añez a Copa, la Presidenta cuestionó a la presidenta del Senado que “es previsible que los eventos masivos en esas fechas (como una elección y una campaña), se conviertan en un riesgo real y muy grande para la salud y la vida de los bolivianos. ¿Lo comprende?”.

Copa, en su respuesta, recurrió a la misma pregunta para replicar a la mandataria. “Su única misión era convocar a elecciones, ¿Lo comprende?”.

“¿Sabe que mentir es un pecado?”

Respecto a la fecha de elecciones, Copa aseveró incluso la alianza JUNTOS de Jeanine Añez fue parte del acuerdo que establece que la votación se realizará hasta el 6 de septiembre.

Señaló que Añez está dejando en incertidumbre al pueblo boliviano, porque de no promulgar la ley, sigue vigente una anterior norma con la cual las elecciones se deberían realizar el 2 de agosto.

Le recordó también que JUNTOS el 1 de junio emitió un comunicado haciendo un llamado al TSE para fijar una fecha de elecciones y manifestando que esa fecha sería acatada por su agrupación.

“Al parecer cambiaron de opinión como cuando entró con la Biblia en la mano a Palacio de Gobierno y dijo que sólo llamarla a elecciones. ¿Sabe que mentir es un pecado? Así que le pido que sea honesta y que no tergiverse los hechos”, le reprochó Copa, argumentado que la ley para hacer elecciones el 6 de septiembre no fue presentada por ella ni por el MAS.

Sacó a colación también que cuando se aprobó la primera ley para hacer elecciones hasta el 2 de agosto, la presidenta Añez, mediante sus observaciones a la norma, había reivindicado la propuesta del TSE para hacer los comicios hasta el 6 de septiembre.

“¿Cómo podría no entenderse como un intento de prorrogarse el que haya manifestado textualmente su voluntad de que se lleven a cabo las elecciones y luego busque algún otro motivo para evitar que éstas sean realizadas?”, cuestionó.

También la presidenta del Senado criticó la gestión del Gobierno frente a la pandemia, puesto que ya hubo gente que murió en las calles. Pidió que la mandataria “debiera asumir la responsabilidad fundamental de defender la vida de los bolivianos cambiando la agenda del saqueo y el robo desmedido, por el de la salud pública”.

Pide estudio e informe

Copa pidió a Añez que presente el estudio en el cual se basó para levantar la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus, mediante Decreto Supremo.

“Hasta el día de hoy el pueblo boliviano no conoce los estudios elaborados por el comité científico y el embajador plenipotenciario que la asesora, tampoco conocemos el plan integral de lucha contra la pandemia ni contra los devastadores efectos económicos y sociales del coronavirus que se suman a las malas decisiones económicas de su gobierno que observamos desde noviembre de 2019”, argumentó.

Asimismo, le solicitó que haga llegar a la Asamblea Legislativa, un informe respecto a los miles de millones de dólares de donaciones y créditos para enfrentar la pandemia.

Finalmente, Copa pidió a Añez que se ponga la mano en el corazón y cumpla con su mandato de viabilizar las elecciones. Terminó la carta con un “ama llulla, ama qhuilla, ama suwa”.

Fuente: erbol.com.bo