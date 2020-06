¿La Eliminatoria arranca con jugadores del medio?

jueves, 18 de junio de 2020 · 00:00

El director técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, comentó ayer que “no tendría problema” si la Conmebol determina que cada asociación comience la Eliminatoria rumbo a Catar 2022 con jugadores locales, sin la presencia de futbolistas que vienen de Europa por la imposibilidad que tendrían de trasladarse al continente que aún tiene cerrados los espacios aéreos por la Covid-19.

“En la medida de que sea parejo para todos, no tendría problemas si se establece de esa manera. No es lo que queremos, pero nosotros tenemos que manejar todos los escenarios posibles”, sostuvo en una entrevista con TNT Sports. El técnico contó que la última conversación que tuvo con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, éste le confirmó que la Eliminatoria arrancaría en septiembre. “De acuerdo a lo que me dicen a mí, las eliminatorias arrancan en septiembre, al menos el presidente de la Federación Peruana hasta el momento no ha dicho otra cosa”.

Además, recalcó que debe ser primordial organizar el calendario de la liga peruana para que comience antes que las eliminatorias, ya que la mayoría de sus jugadores son del medio local. Cree que sería contraproducente iniciar la clasificatoria con poco rodaje, sabiendo que la mayoría de sus rivales vendrán desde Europa, donde contarán con semanas de competiciones, serían una desventaja clave.

“Sería fundamental para nosotros que el torneo local comience cuanto antes porque la selección del Perú se nutre mucho del fútbol local”, remarcó Gareca.