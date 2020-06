La hija de T.I. admitió que la relación con su padre cambiaría tras los comentarios sobre su virginidad

Deyjah Harris habló acerca de este tema en el más reciente episodio de “T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle”

La hija de T.I. compartió cómo la hicieron sentir los comentarios de su padre (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Deyjah Harris compartió su sentir cuando los comentarios de que su padre “vigilaba su virginidad” salieron a internet. Durante un episodio del reality show “T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle”, la joven de 19 años admitió que se sentía “sorprendida, lastimada, enojada y avergonzada” debido a lo que el rapero T.I. compartió de su vida personal.

“Las cosas son completamente incómodas para mí en este momento. Estaba en Twitter y veo que me han etiquetado en una publicación. La única palabra que vi fue ‘ginecólogo’. Ni siquiera tuve que leer el título completo porque lo sabía. Mi corazón se hundió”, comentó para el programa de VH1.

Cuando sus primas le preguntaron cómo se sentía, la joven admitió que estaba avergonzada, sin embargo explicó que trataba de no pensar en ello, pues no quería confrontar a su padre y porque siente que es más fácil esperar que los problemas se disuelvan.

Pero, cuando su prima le preguntó si era cierto que su papá la acompañaba con el ginecólogo para asegurarse de que sigue siendo virgen, Harris dijo que era verdad.

La joven estaba muy avergonzada (Foto: Instagram@princess_of_da_south)

“ Va conmigo, esto ha sucedido desde que tengo 14 o 15 años. Y tampoco es como que pude haberle dicho que no ”, aseveró Harris.

Una de sus primas agregó que si se tratara de cualquiera de los hijos hombres del rapero, este se mostraría orgulloso acerca de la vida sexual, y no lo avergonzaría.

“ Creo que mi papá me trata muy diferente a los hombres cuando se trata de sexo y de supervisión. Incluso bromea con King acerca de convertirse en un padre. Él nunca bromeaba así conmigo[…] Esta situación es un poco traumática para mí ”, dijo.

Harris agregó además que en ese momento no quería confrontar a su padre, debido a que no encontrarán un punto en común y además, según su hija, el músico tiene formas de que él sea la víctima.

Deyjah Harris admitió que es tratada muy diferente a sus hermanos (Foto: Instagram@princess_of_da_south)

“No quiero estar cerca de él por el momento. Yo voy a ser una mejor madre. Digo, no estoy diciendo que sea un mal padre[…] No sé, no quiero decir que lo estoy viendo de manera diferente por esto, pero veo nuestra relación diferente”, admitió antes de tratar de controlar sus lágrimas.

A principio de noviembre el rapero fue criticado por las declaraciones que hizo en un podcast, pues admitió que acompaña a su hija cada año al ginecólogo para “revisar su himen” y asegurarse que “siga intacto”.

En una entrevista con Nazanin Mandi y Nadia Moham del programa “Ladies Like Us” (señoritas como nosotras), el rapero habló acerca de su estilo de su estilo de crianza con sus hijos. Las entrevistadoras preguntaron si había tenido la ‘plática de sexo’ con sus hijas, a lo que él explicó cómo se acerca a su hija de 18 años, Deyjah Harris, quien está en su primer año de universidad.

“No solo he tenido ya la conversación con ella, tenemos viajes anuales con el ginecólogo para checar su himen. Sí, yo voy con ella”, dijo Clifford Joseph Harris Jr., mientras las anfitrionas se reían.

La madre de la joven admitió que las cosas ya han ido mejor (Foto: Instagram@princess_of_da_south)

Algunas semanas después, el rapero se disculpó públicamente con su hija por los comentarios que hizo, y por haberla hecho sentir mal.

De acuerdo con el portal de ET la esposa del músico, Tameka Harris, explicó que aunque fue un gran problema al principio, su relación mejoró pues T.I. comprendió lo que sus comentarios le hicieron sentir.

Fuente: infobae.com