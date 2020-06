La mayoría de los DT de la División Profesional aceptó la reducción salarial

lunes, 1 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete y APG / La Paz

La mayoría de los clubes de la División Profesional llegaron a un acuerdo con sus directores técnicos. Nueve instituciones sellaron la negociación para reducir salarios de marzo, abril y mayo.

Según versiones de los dirigentes, los técnicos que aceptaron la reducción son: Claudio Vivas, de Bolívar; Alberto Illanes, de The Strongest; Eduardo Villegas, de Always Ready; Miguel Ponce, de Blooming; Pablo Sánchez, de Oriente Petrolero; Sebastián Núñez (quien hizo un paréntesis en su contrato), de Nacional Potosí; Víctor Hugo Andrada, de Guabirá; Humberto Viviani, de Municipal Vinto y Cristian Díaz, de Wilstermann.

Antes de regresar a España, Miguel Portugal indicó que rescindió de mutuo acuerdo con Royal Pari. Este alejamiento tiene que ver con la falta de actividad por pandemia del Covid-19.

Entretanto, Julio César Baldivieso mencionó que no tiene un contrato firmado con Aurora, que prefiere confiar en la palabra de las personas. Es así que esperará el acercamiento de la dirigencia, que por estos días está tratando de cerrar un acuerdo con el equipo. José Peña de Real Santa Cruz aceptó esperar para cobrar su sueldo, no hay una fecha estimada porque la dirigencia cruceña no tiene ingresos. Los albos pudieron cubrir la cuota de febrero con los jugadores y sigue la negociación por marzo, abril y mayo.

Real Potosí está sin cuerpo técnico porque a la conclusión de la décimo segunda fecha la dirigencia rescindió con Marcos Ferrufino. La dirigencia no se apresurará en contratar al reemplazante.

En el lado de San José la figura tiene otro panorama por los problemas institucionales. Omar Asad no cobró sueldo desde que llegó a Oruro a principios de año, regresó a su país y desde ahí ordenó sesiones de entrenamiento vía online al plantel, pero la actual dirigencia no tiene la intención de contar con sus servicios, a menos que acepte los cambios en el trato económico.