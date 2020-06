Ley electoral: afines al MAS dan ultimátum; se prevé promulgación

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) suben la presión contra el Gobierno en busca de que promulgue la ley de elecciones. Ese proyecto establece que la jornada de votación será el 6 de septiembre.

No obstante, la puesta en vigencia de esa ley se prevé inminente, debido a que Eva Copa, presidenta del Senado, anunció ayer que si la Jefa de Estado no lo hace, ella la promulgará.

En conferencia de prensa, el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, lanzó un ultimátum a la presidenta Jeanine Añez. “O te vas con elecciones democráticas o te vas con una convulsión social, porque el pueblo está cansado y los mineros no jugamos”, advirtió Gutiérrez.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, pidió a “todas” las organizaciones sociales que se pronuncien en contra del “atropello y amedrentamiento”.

Adelantó que se convocará a un ampliado para definir las medidas de presión. “La lucha será en las calles, en las carreteras. Hoy nos toca una lucha frontal, morir con Covid-19 o morir de hambre”, expresó Huarachi.

La secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa de Bolivia, Segundina Flores, sostuvo que la presidenta Añez pretende prorrogarse en el poder y que “este Gobierno está metiendo miedo al pueblo con más casos de contagios de coronavirus”.

Desde la vereda del frente, Añez acusó al expresidente Evo Morales, al MAS y a su candidato Luis Arce Catacora de armar “un esquema violento de oposición”, que “de frente utiliza tácticas y métodos terroristas”.

“Hay dos caminos para Bolivia. Por un lado, está el camino que ofrece el MAS y su candidato, es el camino de la división y la violencia entre los bolivianos como lo han hecho durante 14 años, y es el camino por el cual Evo y sus cocaleros intentan retornar al poder; y, por otro lado, está el camino que el Gobierno y la enorme mayoría de las familias y los hogares queremos, el camino de la unidad”, expresó Añez en un acto de homenaje a los policías que fallecieron por Covid-19.

Por su lado, la presidenta del Senado, Eva Copa, aseguró que en caso de que la mandataria no promulgue la ley de elecciones, ella lo hará “como corresponde”.

El 9 de junio, el Senado sancionó el proyecto y lo remitió al Ejecutivo. El Gobierno tiene 10 días hábiles para observar la norma y devolverla al Legislativo, o caso contrario promulgarla. Ese plazo se cumple el próximo martes.

“Yo voy a cumplir con mi deber, porque no soy yo la que se quiere prorrogar, no soy la que hace campaña con la pandemia. (…) Yo no me voy a escapar a las funciones que me han sido designadas como presidenta de la Asamblea”, afirmó Copa.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental. Israel Ángel Alanoca, afirmó a Página Siete que la presidenta Añez está dentro del plazo constitucional, establecido para promulgar la norma o remitirla al Legislativo con observaciones.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que Copa envíe el estudio que le pidió Añez, en el cual se basó el Legislativo para aprobar la nueva ley de comicios.

“La Constitución Política del Estado nos dice que el Órgano Ejecutivo tiene 10 días hábiles para promulgar o para observar, entonces esos diez días hábiles están vigentes (…). Esta es una atribución exclusiva de la Presidenta”, manifestó Alanoca.

La exmagistrada del Tribunal Constitucional Silvia Salame sostuvo que de acuerdo al procedimiento legislativo, no correspondía que Añez envíe una carta a Copa, sino una nota a la Asamblea Legislativa observando la ley. “La presidenta manda una carta pidiendo un informe científico, en este caso también hay otro error porque quien debe, más bien, hacer el informe es el comité científico que ella tiene para demostrar que no habrá condiciones (el 6 de septiembre) para votar”, afirmó Salame.

A propósito del ultimátum de los grupos afines al MAS, el analista Paúl Coca prevé que el escenario político se agravará después de las elecciones, y cree que el partido azul será el impulsor del empeoramiento.

“El MAS sabe muy bien que habrá un conflicto social muy grande después de las elecciones, por eso impulsa la ley de Estados de excepción, y está atando de manos a quien gane las elecciones. El MAS sabe manejar la fuerza en las calles”, afirmó.

Fuente: Página Siete Digital