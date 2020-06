Libertadores: Vivas quiere que Bolívar se entrene en Quito o Miami

Campeones

jueves, 25 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El cuerpo técnico del club Bolívar contempla la alternativa de reanudar los entrenamientos del primer plantel en el exterior para ganarle tiempo al tiempo. Miami, Quito, Asunción y Montevideo son las opciones que se estudian con la dirigencia celeste para tomar la determinación en los siguientes días, más cuando los contagios en el país se incrementan cada día.

El técnico de los celestes, Claudio Vivas, confirmó ayer que ya hizo conocer su propuesta a la directiva que comanda Marcelo Claure y que la decisión final la deben tomar ellos. No descartó la opción de quedarse a trabajar en La Paz de cara al reinicio de la Copa Libertadores de América.

“Hemos transmitido a la directiva muchos lugares, como ir a Miami, que es complicado por el tema de las visas, pero está Montevideo, Quito y Asunción. Las ideas están en la mesa y la dirigencia está de acuerdo, pero hay que conseguir los permisos respectivos para que esté en lo legal y tendremos que tomar todas las medidas del caso para adaptarnos a la bioseguridad”, subrayó Vivas.

El cuerpo técnico de la Academia tiene planificado reanudar actividades a fines de julio y tener al menos 30 días antes de encarar la competencia oficial.

Vivas respondió así a la alerta que lanzó Gonzalo Belloso, secretario general adjunto y director de desarrollo de la Conmebol, quien adelantó que ese organismo “no puede esperar a un país que no esté en condiciones por razones extradeportivas, políticas u organizacionales para reanudar las copas Libertadores y Sudamericana en septiembre”. Sustentó que “esperamos ansiosamente que participen todos, pero si algún país no puede hacerlo, veremos de contar con la posibilidad de que jueguen en otro lado”.

El DT y el equipo

Vivas lamentó también la salida de Teodoro Paredes, de quien dijo que será una baja sensible. “Paredes es un jugador que cualquier equipo lo sabrá aprovechar, pero por economía no podemos contar con él, no es por lo futbolístico”, aclaró el entrenador al programa Deporte Total, desde Argentina, donde pasa la cuarentena.