Los 12 proyectos de vacunas para el coronavirus que hay en España

Aunque con más retraso que los proyectos punteros, España también cuenta con intentos de desarrollar una vacuna eficaz contra el SARS-CoV-2.

Los proyectos de vacuna contra el coronavirus auspiciados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son más de cien por todo el mundo, algunos de ellos en España. Recientemente han trascendido ensayos clínicos de primera fase con éxito en Estados Unidos y China, en lo que serían los dos proyectos más adelantados hasta el momento, con otros varios a poca distancia por detrás.

España no cuenta con proyectos punteros de momento, pero sí tiene 12 investigaciones en curso con las que espera poder proveer de una vacuna para su población cuando llegue el momento, pues el descubrimiento de la primera vacuna no será el final del camino: luego quedará su producción en masa y su reparto a nivel mundial, en un mercado feroz con 6.000 millones de potenciales compradores, a través de sus respectivos estados.

Estos son los 12 proyectos de vacunas contra el SARS CoV-2 en desarrollo hasta ahora:

-MVA-COVID-19: tiene lugar en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB), financiado por el Consejo de Ministros y, también en parte, por el Fondo COVID-19. El laboratorio del profesor Mariano Esteban busca generar vectores virales basados en una modificación del virus usado para erradicar la viruela.

-PIE-Coronavirus: también financiado por el Consejo de Ministros y con sede en el CNB, estudia los mecanismos de patogénesis del SARS-CoV2 para eliminar de su genoma los genes responsables de su virulencia, para así obtener derivados atenuados, candidatos a vacuna. Espera realizar la ingeniería del genoma completo y de las variantes atenuadas en unas seis u ocho semanas, tener candidatos a vacuna en tres meses, evaluando primero en ensayos pre-clínicos en ratones antes de pasar a la fase clínica I con personas.

-Farmacocinética en primates de una variante de la BCG: con financiación del Fondo COVID-19, la Universidad de Zaragoza estudia una posible modificación de una vacuna española en desarrollo contra la tuberculosis. Pretende explorar si la inmunidad inespecífica frente al SARS-CoV-2 que podría generar esta vacuna puede ser lo suficientemente eficaz como para iniciar estudios en personas en próximas semanas.

-MVA-COVID-19 expresando antígenos del SARS-CoV-2: proyecto mixto del CNB y del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) financiado por el Fondo COVID-19. Se está avanzando en el desarrollo de dos tipos de vacunas que expresan diferentes proteínas del virus.

-Vacuna mRNA/MVA contra el SARS-CoV-2: el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de la Universidad de Barcelona se encuentra en ensayos preclínicos de esta vacuna, con el objetivo de introducir una respuesta celular de largo alcance contra el virus que aporte inmunidad a lo largo de toda la vida. Financiado por el Fondo COVID-19.

-Vacunas bioseguras contra SARS-CoV-2 de Fundación Miguel Servet-Navarrabiomed: el centro de investigación de Pamplona, con financiación del Fondo COVID-19, promueve la creación de plataformas de desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2, un proyecto que incluye tres procedimientos diferentes de producción para mejorar la ingeniería de posibles vacunas.

-An Efficient Peptide Vector for mRNA Vaccination Against COVID-19: con financiación del Fondo COVID-19, la Universidad de Santiago de Compostela desarrolla una posible vacuna mediante microARN con vectores peptídicos.

-Virus vaccinia MVA dual para inmunización contra el SARS-CoV-2: el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) desarrolla el proyecto basado en un vector vacunal a base de plásmidos adaptados e inserciones dobles en el genoma. Financiado por el Fondo COVID-19.

-CoviNanoVax: la Universidad Ramón Llull de Barcelona, gracias al Fondo COVID-19, diseña una vacuna de microARN basada en nanopartículas poliméricas dirigidas a las células dendríticas. Trata de desarrollar una respuesta inmune específica para inmunizar a personas sanas pero susceptibles, para protegerlas frente a futuras infecciones con SARS-CoV-2.

-Desarrollo de vehículos para generar inmunidad mediante proteínas virales en microesferas de la Universidad de Santiago de Compostela: se basa en la utilización de microesferas en las que se han insertado diferentes proteínas del SARS-CoV-2 (concretamente, dominios como el S1, el M o el N) para generar en el paciente una respuesta inmune frente al virus. Financiado por el Fondo COVID-19.

-Plataforma de fabricación de vacunas frente a enfermedades víricas emergentes de CZ VETERINARIA, S.A.: con fondos del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), busca superar las limitaciones tecnológicas que conlleva la optimización de la replicación viral a nivel industrial en cultivos celulares.

-Vacuna mediante el uso de un gen de un antígeno del propio SARS-CoV-2 para estimular la inmunidad del receptor: Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC) desarrolla una vacuna que consiste en colocar el gen del antígeno en un ‘vehículo’ sintético de ADN (un plásmido) que pueda ser introducido en el organismo del paciente e inducir la protección frente a la infección. Este desarrollo de vacuna protectora presenta una ventaja adicional: el proceso de escalado industrial del candidato a vacuna ya se ha realizado previamente, lo que adelantaría notablemente la fase industrial de fabricación, las pruebas en humanos y su producción posterior, si los resultados de las pruebas fueran positivos.

Diagnóstico, fármacos, tratamientos…

No sólo monitoriza el Ministerio de Ciencia e Innovación estos 12 proyectos de vacuna; también otros muchos destinados a combatir el virus de muchas formas. Así, hay nueve proyectos de prevención, 13 sobre el comportamiento del virus, 15 sobre su diagnóstico y hasta 42 destinados a encontrar fármacos y tratamientos eficaces en la lucha contra la COVID-19.

Fuente: as.com