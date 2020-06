Luis Gutiérrez se prepara para ser entrenador cuando se retire como jugador

Trascendió que en las charlas virtuales con el venezolano César Farías es uno de los que más preguntas hace y que sus opiniones son resaltadas por el conductor de la selección nacional.

Luis Guiérrez Herrera es uno de los futbolistas de Bolívar que más logros suma. Ha sido tres veces campeón con la academia paceña y a sus 35 años es uno de los que Farías tiene en cuenta para futuras convocatorias.

El defensor cruceño, que debutó el 2003 en Oriente Petrolero, encara la recta final de su carrera y aunque cree que tiene cuerda para rato, reveló que le gustaría ser director técnico cuando se retire.

Condiciones tiene. De eso no hay duda. Lo demostró con su liderazgo en Bolívar y las veces que integró la selección.

“Soy un eterno agradecido con Tucho Antelo que se la jugó conmigo cuando tenía 18 años. Me hizo debutar en Oriente y sus enseñanzas fueron importantes en mi carrera. Me gusta aprender y conocer más sobre la parte táctica en el juego, pero también entiendo que lo mental es decisivo. He aprendido bastante con el profesor Manuel Llorent, que es el psicólogo de la selección”, sostiene Gutiérrez, quien considera que lo psicológico en el fútbol es esencial para lograr una mentalidad positiva para competir.

‘Guti’, como le dicen sus compañeros en Bolívar, le da mucha importancia al trabajo integral que promueve César Farías en sus charlas con los seleccionados, pues entiende que es difícil jugar bien o ser aplicado tácticamente si es que no se está bien preparado físicamente.

“La selección preolímpica jugó bien y demostró buen nivel ante rivales difíciles como Brasil y Uruguay porque trabajó muy bien en todos los aspectos. Presionó siempre a su rival porque el equipo estaba mental y físicamente preparado. De eso no hay duda y eso es que lo pretende Farías con la selección mayor. Ojalá se pueda dar; en el grupo hay mucho interés”, dijo el experimentado zaguero, que en 17 años como profesional tuvo la oportunidad de conocer culturas y formas de juego de países como Brasil (Bahía), Argentina (Patronato) e Israel (Hapoel Ironi Kiryat Shmona).

Estuvo en clubes de esos países, en los que conoció formas de juego y entrenadores que le dejaron enseñanzas.

“Podría decir que ya tengo mi carrera hecha, pero por la motivación para entrenar y mis deseos de seguir jugando considero que cuento con mucha fuerza para hacerlo un par de años más. Una vez me retire me gustaría seguir estudiando para después aplicar todo lo aprendido al equipo donde trabaje”, puntualizó Gutiérrez, quien confesó que le tiene mucho cariño a Oriente Petrolero, su primer equipo, pero que está muy apegado a Bolívar, club en el que ha ganado muchas cosas importantes.

