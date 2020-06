Marcelo Claure arremete contra la FBF

El presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, le pide al titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, dar a conocer el plan que tiene para rescatar al balompié nacional.

“Cesar todos los clubes te ofrecimos nuestro apoyo y te pedimos que traigas un plan serio. Ya son dos meses y no tenemos NADA. No sabemos cuándo comenzamos a jugar, no sabemos cuánto dinero podemos contar por la TV, hay clubes que están mal financieramente. ¿Cuál es el plan? Si lo hay debe ser un gran secreto porque nadie lo conoce”, reclamó Claure en su cuenta de Twitter.

Leo las declaraciones de Salinas y Téllez y es realmente preocupante la falta de visión y liderazgo que existe en nuestro fútbol. Se dedican a tratar de manchar y destruir una propuesta que beneficia a TODOS los clubes. Si fueran líderes con buenas intenciones verían cómo — MarceloClaure (@marceloclaure) June 28, 2020

El titular del club celeste, quien propuso hace tres semanas que los clubes se asocien para crear una empresa que se encargará de los derechos de televisión y ya no terciarizarlos como sucede hasta ahora. La oferta fue de $us 100 millones por un trato de 10 años.

Si bien esta propuesta recibió hasta ahora el apoyo de seis clubes, la FBF se dedicó a señalar todos los argumentos posibles para señalar que la propuesta no es viable, porque la vía correcta sería una licitación y no una adjudicación directa.

“Leo las declaraciones de Salinas y Téllez y es realmente preocupante la falta de visión y liderazgo que existe en nuestro fútbol. Se dedican a tratar de manchar y destruir una propuesta que beneficia a TODOS los clubes”, señala Claure, a tiempo de indicar que “Si fueran líderes con buenas intenciones verían cómo apoyar lo que quieren los clubes serios en Bolivia y así poder salir de esta crisis e ir hacia adelante para mejorar la triste realidad que vivimos o por lo menos traer alternativas válidas que ayuden a los clubes”.