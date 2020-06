Más de 10 fallecidos en el asilo San Roque no fueron reportados al Sedes

En las últimas semanas se registraron al menos 10 personas fallecidas en el asilo de ancianos San Roque de la ciudad de Potosí, en entrevista con Radio Fides, la religiosa Rafaelina, quien apoya en los cuidados de los adultos mayores confirmó los decesos.

La hermana al ser consultada sobre la cantidad de muertos en el hogar de ancianos, respondió que una decena. “Uno estaba esperando la ambulancia y no venían a llevárselo”, declaró.

Por su parte el responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Huascar Alarcón, confirmó la cifra de muertes, sin embargo aclaró que los fallecidos no fueron reportados a las autoridades del área. Así mismo indicó que las bajas se enterraron en fosas comunes y ya no se pueden realizar las pruebas para confirmar o no el virus.

“Si desde la primera muerte nos hubieran reportado nosotros hubiéramos acudido de manera inmediata, se nos ha reportado cuando estaban con dificultades respiratorias”, afirmó a tiempo de recalcar que varios de los residentes del asilo presentan enfermedades de base.

“Es un poco imposible de determinar (…) se los entierra en una fosa común que utilizan para todos los ancianos, ellos han fallecido por distintas patologías según el informe que tenemos”.

A la fecha se confirmó dos decesos por coronavirus en el hogar para personas adultas mayores, la prueba del tercer fallecido dio negativo a la enfermedad.

