Ministerio de Educación alerta que se usa el tema de pensiones escolares para generar convulsión social en Bolivia

La Paz, 26 jun (ABI). – El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, advirtió que algunas personas están usando la demanda de mayor reducción de pensiones escolares para intentar generar convulsión social en el país.

«Hay gente que quiere utilizar el coronavirus para sacar gente a la calle y que el número de contagiados aumente y utilizan el tema de pensiones para generar convulsión social», dijo Cárdenas, en una entrevista con Cadena A.

El pasado 24 de junio, el Ministerio de Educación y la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) llegaron a un acuerdo que establece descuentos desde el 6% hasta el 28% en las pensiones escolares, mientras dure la cuarentena por el coronavirus COVID-19.

Los descuentos varían de acuerdo al monto que cobra la unidad educativa, la cantidad de estudiantes y si cuenta con una plataforma de educación virtual, lo que generó la molestia de algunos sectores de los padres de familia, que aseguraron no haber sido parte del proceso de diálogo y hasta amenazaron con medidas de presión.

Sin embargo, el Ministro presentó imágenes que demuestran que sí hubo una serie de reuniones con algunos representantes de los padres de familia y remarcó que en esos encuentros, tanto presenciales como virtuales, el porcentaje más bajo que se planteó fue de 5% de descuento y la mayor demanda ha sido del 60%.

En las reuniones incluso vino un «señor que no había tenido hijos en edad escolar, pero estuvo como representante de una asociación nacional de padres de familia, (entonces) hubo de todo en cada uno de sus reivindicaciones, (pero) hemos pedido argumentos para encontrar fórmulas de salida y después de poner en balanza los distintos puntos de vista, hemos publicado el cuadro (de descuentos) que refleja la variedad de centros educativos que existen (y por lo que) no se puede aplicar un solo porcentaje de descuento para todos», señaló.

Agregó que ahora los padres de familia tienen todo el derecho de protestar porque además en las reuniones algunos de sus dirigentes ya se anticiparon que asumirían medidas de presión.

Es así que «algunos hasta nos dijeron que no vinieron a negociar, usted nos acepta este porcentaje o nada. Bueno, eso no es un intento de diálogo porque en esto hay que demostrar con razones. Pero en el Ministerio les hemos dicho que aquí valen las razones no imposiciones de ningún tipo. La búsqueda de soluciones no tiene que provocar el cierre de ningún centro educativo, ningún docente despido, menos que se les rebajarle el salario y ningún estudiante debe ser alejado del centro educativo», apuntó.