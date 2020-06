Mostajo pidió permiso sin goce de haberes el 10 de junio

La canciller del Estado, Karen Longaric informó hoy que el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, envió una nota el 10 de junio para pedir permiso sin goce de haberes para realizar actividades en el marco de la Comité Científico de lucha contra el Covid-19. Según el mismo Motajo fue a gestionar la donación de respiradores del gobierno norteamericano.

“Él ha enviado una nota a Cancillería el 10 de junio pidiendo permiso, acogiéndose al artículo 12 de la ley (465) para que se lo declare en comisión sin goce de haberes”, señaló Longaric al programa AM del periodista John Arandia, en radio Fides.

La canciller incluso dijo tener el documento a mano y que la resolución que se elaboró sobre esto, se la dará a conocer al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, Mostajo manifestó, hace poco, al programa Asuntos Centrales, que él se “autodeclaró” en comisión en abril y que desde entonces no recibe sueldo, también señaló que pasó una nota a Cancillería aunque no precisó la fecha en que envió el documento.

El artículo 12 de la ley 465 señala que “las servidoras o los servidores públicos del Servicio Central o Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, pueden ser comisionados para cumplir funciones temporales, especiales o específicas, en el marco de la política exterior boliviana, en otras entidades del sector público, en cuyo caso no perderán ningún derecho que hubieren adquirido por su condición funcionaria”.

Longaric explicó que Mostajo al estar comisión y con las actividades del Comité Científico para la lucha contra el Covid-19, que está bajo tutela del Ministerio de Salud, él estaría trabajando bajo coordinación de ese ministerio y por el momento ya no en Cancillería, pero señaló que estarán pendientes de sus actividades.

“Él ha dicho que ha ido a ver los respiradores (donados por el Gobierno de EEUU), al estar él declarado en comisión, Cancillería no hace un seguimiento minucioso de las actividades que él está realizando. Sabemos que está realizando actividades vinculadas a la presidencia de la República y al Comité Científico de lucha contra el Covid, y que bajo en ese marco él ha viajado a EEUU. Nosotros no podemos poner en duda ese propósito, ahora, si ese propósito quedara desvirtuado con pruebas evidentes de que él no ha ido a eso, entonces Cancillería adoptaría sanciones contra el doctor Mohamed Mostajo”.

«Si él se desviará de esas actividades en el caso que haga actividades particulares o en el sector privado, ya no podría gozar de ese estado de comisión, en ese caso Cancillería le revocaría y le pediría que se reintegre a su actividades en Nueva York o podría cesarlo inclusive”, añadió.

Ayer, Mostajo viajó en un vuelo de BoA con destino a Miami, sin embargo Longaric en la entrevista con Arandia dio a enteder que él se encontraría en Nueva York. Por su parte, la Dirección General de Migración confirmó ayer que Mostajo, registró una salida del país hacia EEUU; y aclaró que él no tenía impedimento judicial ni alerta para evitar su viaje.

“Lo que él ha hecho mal es generar especulaciones con este viaje que ha realizado a EEUU porque en el entendido de que hay una investigación que se está realizando en el país, respecto a los respiradores que adquirió el Ministerio de Salud en España, entonces, él debía haber, para despejar toda especulación, informado cuál es el propósito de su viaje quién le instruyó el viaje, a qué va y con qué instrucciones precisas está yendo a Estados Unidos. Por supuesto no instrucciones de Cancillería porque le está declarado en Comisión, pero él ha manifestado que ha ido a ver los respiradores que ha donado el Gobierno del señor Trump”, expresó Longaric.

Según la Fiscalía, Mostajo, ya prestó su declaración ante un fiscal por el caso de la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores de fabricación española. Además, el Ministerio Público tomó declaración a otras personas que viven en España.