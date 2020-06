Mujer que venció al Covid-19: «esto no es un chiste, es una cruda realidad»

Dos pacientes fueron dados de alta este sábado en el hospital La Portada de La Paz, tras vencer satisfactoriamente al coronavirus. La mujer relató su vivencia en 12 días de internación y dijo que “es triste ver cómo en un minuto se te puede ir la vida”. Entretanto el varón salió fortalecido bajo promesa de donar plasma así como fuera autorizado.

“No da ganas ni de dormir porque no sabes si vas a despertar o si te va a faltar el oxígeno en la respiración en cualquier momento, uno nunca sabe. Yo ya no dormía, pensaba que ya no despertaba al día siguiente”, dijo la mujer de 36 años que estuvo internada tras alcanzar el contagio probablemente por manipular dinero.

La paciente fue sacada en silla de ruedas hasta las aceras del hospital centinela de La Paz, donde ambos se confundieron en un emotivo abrazo que desbordó en lágrimas de alegría al verla a su hija con vida. Esta escena fue compartida con las expresiones de júbilo del personal de salud que salió a despedirla a una de sus pacientes.

“Cuídense por favor, protejan a la familia, esto no es un chiste, es una cruda realidad”, dijo la joven citada por la Agencia Municipal de Noticias que reportó alta médica para 27 pacientes este sábado.

El varón salió en la misma forma. En su contacto con los medios de prensa aseguró que apenas reciba alta médica donará plasma hiperinmune para salvar vidas de otros pacientes.

De acuerdo con la directora de hospital Liliana Gonzales el nosocomio tiene actualmente a 35 pacientes de entre 18 a 74 años de edad, de los cuales seis se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en estado crítico.

El hospital tiene 80 camas que por ahora ofrecen algún margen de disponibilidad para recibir a pacientes Covid-19. De los 983 casos de todo el departamento, el municipio de La Paz registró 460 confirmados, 150 recuperados, 294 están activos bajo tratamiento y 16 fallecieron.

Fuente: erbol.com.bo