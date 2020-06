Horas después de la liberación del policía retenido en la zona K’ara K’ara, zona sur de Cochabamba, en medio de los conflictos por la detención de dirigentes de la zona, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó al expresidente Evo Morales de buscar muertos para convulsionar el país.

“En la madrugada hemos recuperado al Cabo Mayta secuestrado con violencia por el evismo en Kara Kara. Dos caminos: el de la violencia que es el del MAS. El de la ley que es el nuestro. Con unidad vamos a ganarle a los violentos. @evoespueblo busca muertos para convulsionar (sic)”, escribió Murillo en su cuenta de Twitter.

Tras varias gestiones, entre ellas la de la Defensoría del Pueblo, a primeras horas de este miércoles fue liberado el policía presuntamente plagiado en en k’ara K’ara.

Proceso

La Policía detuvo el miércoles a dos dirigentes y una candidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) debido a los bloqueos instalados en mayo en el ingreso al botadero de la ciudad de Cochabamba.

“Lo estamos entregando sano y salvo, no lo hemos tocado ni verbalmente; no le hemos hehco nada y nosotros también queremos que a nuestros compañeros los traten así y que no los devuelven así, humanitariamente”, dijo uno de los movilizados.

“Me han tratado bien, les agradezco más bien por no llegar a la violencia. Gracias”, replicó el cabo de la Policía Iván Mayta Quiros, ataviado con un casco y chalina.

Diálogo

En medio de ese diálogo estaba el representante del defensor del Pueblo, Nelson Cox.

“Lamentablemente, se están generando tensiones innecesarias, se genera información que induce al error. Hemos explicado al sector movilizado que debe ser muy respetuoso por las normas”, dijo a la red Unitel, que mostró esta madrugada el momento de la liberación del uniformado.

Cox confirmó que el sector movilizado reclama “a raíz de tres aprehensiones de dirigentes que están en este momento en La Paz».

“Ojalá no se generen movilizaciones y podamos enfocar a una lógica respetuosa y armoniosa de la pacificación”, señaló.

La aprehensión de estas personas fue denunciada la mañana del martes por el expresidente Evo Morales quien acusó al Gobierno de Jeanine Áñez de estar “más preocupado por la política que por la vida”. (24/06/2020)

