Murillo tras la liberación del policía secuestrado: «Con unidad vamos a ganarle a los violentos»

La Paz, 24 jun (ABI). – El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, confirmó el miércoles que fue liberado el policía secuestrado por los «autoconvocados» de K’ara K’ara y remarcó que con la unidad se ganará a los violentos.

«En la madrugada hemos recuperado al cabo Mayta secuestrado con violencia por el evismo en K’ara K’ara. (Y ahora sólo hay) dos caminos: el de la violencia que es el del MAS (Movimiento Al Socialismo) y el de la ley que es el nuestro. Con unidad vamos a ganarle a los violentos», manifestó Murillo, a través de su cuenta en Twitter.

Asimismo, ratificó que el expresidente Evo Morales «busca muertos para convulsionar» el territorio nacional con este tipo de hechos que van contra las normativas vigentes en el país.

En un reporte de la red Unitel, el policía liberado aseguró que se encuentra bien. «Estoy bien, me han abrigado, me han tratado bien, más bien les agradezco por no llegar a la violencia», dijo.

Mientras, uno de los responsables del hecho remarcó que están entregando «sano y salvo» al uniformado. «No lo hemos tocado, no lo hicimos nada, ni verbalmente le dijimos nada, al contrario, lo hemos tratado bien y nosotros también queremos que a nuestros compañeros los traten así y que nos devuelvan como nosotros estamos devolviendo humanitariamente», afirmó.

El uniformado fue secuestrado ayer en demanda de la liberación de tres detenidos de K’ara K’ara, que están acusados de presunto terrorismo y atentado a la salud pública.