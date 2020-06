Narcos intensifican entrega por “delivery” en época de cuarentena

Las personas que se dedican al microtráfico de sustancias controladas se han ingeniado para innovar diferentes estrategias para comercializar la droga, pese a la emergencia sanitaria que se vive en el país.

Según el reporte del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz se logró detectar una nueva técnica de entrega denominada delivery: los clientes se comunican con el proveedor, quien lleva el “pedido” hasta un lugar cercano al que se encuentran los compradores. Los pedidos se realizan a través de mensajes vía WhatsApp, se coordina la cantidad, calidad y tipo de droga que se requiere. Todo esto con “códigos” que manejan, para saber si se trata de un comprador o algún infiltrado.

“Cambian de número casi semanalmente para que no sean rastreados, por seguridad, dicen. A veces llegan caminando, también vienen en bicicletas, así no llaman la atención. Entregan la droga al pasar, tratan de no llamar mucho la atención”, contó un testigo de este tipo de entregas, ya que muchas de éstas se realizan en la zona donde él vive.

El primer caso de delivery fue detectado por la Felcn de Cochabamba el pasado mes de abril, cuando sorprendieron a una pareja a bordo de una bicicleta en la avenida Blando Galindo. En dicho operativo, decomisaron una mochila en la que se encontraron sobres de marihuana y cocaína, además de tabletas de diazepam. También se recuperó un celular en el cual se encontraban las direcciones donde la mercancía debía ser entregada.

En días pasados, vecinos de la zona de Uspha Uspha denunciaron que los vendedores de droga al raleo usan a niños para la entrega de sustancias controladas.

“Es realmente preocupante, los narcos usan a sus hijos y otros niños que logran captar. A ellos les mandan a dejar droga a las casas de sus compradores”, denunció una vecina del lugar.

En el departamento de Santa Cruz, el 15 de junio, personal de la Felcn desbarató a un banda de acopiadores y distribuidores de marihuana y cocaína en la zona de Satélite Norte y 8 de Noviembre.

Según el reporte policial, estas personas, pese a la cuarentena que se vive en ese departamento, idearon diferentes técnicas de entrega.

El director de la Felcn en Cochabamba, Marcelo Díaz, señaló que el trabajo de inteligencia es continuo para detectar las nuevas modalidades de entrega que adoptan los microtraficantes. Este trabajo se dificulta un poco, debido a que en esta unidad existen policías que dieron positivo a Covid-19, lo que hace que cuenten con un personal reducido.

SECUESTRAN MÁS DE 37 KILOS DE DROGA

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Marcelo Días, informó que entre los operativos más relevantes que se realizó en el departamento, se logró secuestrar más de 37 kilos de marihuana, y más de 4 kilos de cocaína, además la aprehensión de un microtraficante cerca de Tiquipaya.

Fuente: Los Tiempos Digital