Nickelodeon confirma que Bob Esponja es gay, en el mes del orgullo LGBT

SpongeBob SquarePants es una de las series animadas más aclamadas en los últimos años. Desde su estreno en 1999, Bob Esponja se ha convertido en todo un icono de la cultura popular, gracias a su extravagante personalidad y sentido del humor.

Sin embargo, su sexualidad siempre se puso en duda, puesto que nunca entabló una relación amorosa. Algunos fans alegaban que no tenía la suficiente edad para aquello, mientras que otros lo consideraban asexual.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020

