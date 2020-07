Niegan la cesación a la detención de William Kushner

La abogada Audalia Zurita, quien defiende al imputado por feminicidio William Kushner, informó este martes que la justicia negó la cesación a la detención preventiva solicitada por su cliente. El juicio por la muerte de Andrea Aramayo se encuentra en la recta final, sin embargo, la audiencia para la lectura de sentencia no fue instalada.

«Hemos interpuesto un recurso de apelación, la audiencia se puede desarrollar virtualmente, así que seguramente la próxima semana vamos a desarrollar una audiencia de apelación”, indicó Zurita a Página Siete Digital.

Kushner solicitó la detención domiciliaria debido a que se encuentra aquejado por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), debido al consumo excesivo de tabaco, de acuerdo con su abogada.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Sin embargo, la solicitud fue denegada, por lo que su defensa anunció que recurrirán a organismos internacionales en caso de ser necesario, para «precautelar la vida» de su cliente.

“Si nos volvieran a rechazar vamos a interponer una acción de libertad y agotar todas las vías, inclusive acudir a organismos internacionales porque lo primero que tiene que proteger el juzgador es la vida de las personas y la vida del señor Kushner se encuentra corriendo riesgo”, aseguró Zurita.

Cuatro años de juicio

Dentro del juicio y luego de la flexibilización de la cuarentena rígida dictada por el Gobierno, el tribunal a cargo dispuso como fecha de la lectura de la sentencia el 25 de junio, sin embargo, los abogados del acusado pidieron la suspensión de la fecha.

“El tribunal ha dispuesto para el jueves anterior que se lleve a cabo la audiencia de juicio, nosotros hemos pedido suspensión por varios motivos: Primero, porque el penal de San Pedro no tiene habilitada la sala virtual sólo para un caso y las conclusiones van a durar todo un día. Segundo, hemos indicado que al no haber salido el señor Kushner y al no haber estado a nuestro lado no se podía superar cualquier deficiencia de información “, indicó la abogada.

Añadió que el motivo principal se debe a que la lectura debe ser escuchada de manera presencial y no virtual, por el principio jurídico de inmediación.

“Por otro lado, y lo más importante, hemos indicado que el juicio se rige bajo ciertos principios, uno es el de la inmediación, en cuya virtud el tribunal tiene que permanecer en contacto con las partes, no por internet, tienen que estar frente a frente, porque así se asegura que ese tribunal no está siendo interferido por otras personas”, apuntó.

Debido a la solicitud de la defensa de Kushner, de suspender la audiencia, la lectura de la sentencia está paralizada sin fecha definida.

“Se ha suspendido sin fecha, porque el tribunal entiende que si no hay la garantía para que pueda desarrollarse cumpliendo el principio de intermediación, no puede desarrollarse el proceso. Lo que significa que hay que esperar a que los presos puedan salir a tribunales y puedan asistir a la audiencia de juicios”, declaró.

Al respecto la periodista y madre de la víctima, Helen Álvarez, desmintió la versión de la defensa del acusado, al indicar que el tribunal convocó a las partes de manera presencial y no virtual.

“La audiencia tenía que ser presencial, inclusive nos han fijado el Salón Rosado del Tribunal de Justicia de La Paz, que es un salón mucho más grande para guardar las distancias, nos dijeron que teníamos que presentarnos con barbijos y guantes”, aseveró y mostró la convocatoria del juzgado para desarrollar la audiencia de manera presencial (ver imagen inferior).

Respecto al rechazo a la solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por Kushner, Álvarez explicó que los jueces negaron el pedido debido a que todos los exámenes médicos indican que el acusado se encuentra en los parámetros “normales”, por lo que no habría ningún motivo para otorgarle medidas sustitutivas.

El próximo 27 de julio se cumplen cuatro años de juicio y el 19 de agosto, cinco años desde el hecho que segó la vida de Andrea.

Álvarez contó que durante los cuatro años de juicio peregrinó en busca de justicia con más de 100 audiencias convocadas y muchas suspendidas por diversos motivos, entre ellas la inasistencia de testigos, de abogados y otros.

La madrugada del 19 de agosto de 2015, Andrea Aramayo murió luego de que Kushner la arrolló con su vehículo en la calle Pedro Salazar, en la zona de Sopocachi. La Fiscalía abrió el proceso por el delito de feminicidio, pero la defensa del acusado considera que la investigación debía ser llevada a cabo por muerte en accidente de tránsito.

El Código Penal establece que el delito de feminicidio tiene una pena privativa de 30 años. Kushner permanece en el penal de San Pedro desde 2015, con detención preventiva.

También puede leer: Denuncian que Kushner pide cesación de detención a falta de una audiencia para el fallo