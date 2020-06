Organismos argentinos reclaman medidas cautelares para exautoridades del gobierno de Evo

Más de una decena de organismos argentinos presentó el pasado 10 de junio un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se otorguen salvoconductos a las siete exautoridades que se encuentran en la residencia de la Embajada de México desde el pasado noviembre.

«En estos momentos se cumplen más de seis meses, casi 200 días, en los que siete ex autoridades del Gobierno del Presidente Evo Morales se encuentran asiladas en la residencia de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, en La Paz. El gobierno de Bolivia no ha otorgado salvoconductos para que puedan trasladarse hacia México», sostiene la petición, a la que tuvo acceso la plataforma Comité de solidaridad con los pueblos latinoamericanos, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad Nacional de Córdoba.

Las siete exautoridades a las que se refiere el documento son: el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga; el ex ministro de Defensa, Javier Zavaleta López; el ex ministro de Gobierno, Hugo Moldiz Mercado; el ex ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta; la ex ministra de Culturas, Vilma Alanoca Mamani; el ex Gobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vasquez y el ex Director de Agencia de Tecnologías de Información, Nicolás Laguna.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

«Al momento de su ingreso a la Residencia de la Embajada mexicana (gracias a la generosa y solidaria recepción de sus autoridades), ninguna de estos ex servidores públicos tenía proceso abierto y ningún mandamiento de aprehensión en su contra. Con el paso de los días y sus noches se fueron armando y fabricando una serie de procesos judiciales», recalca el escrito.

En el apartado donde se indica la situación que motiva la petición, el firmante apuntó «Amenazas, hostigamientos y/o agresiones en contra de la vida e integridad personal», «Falta de acceso a tratamiento médico que ponga en peligro la vida, integridad personal y salud», «Situaciones de riesgo relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión», «Riesgo de pérdida del vínculo familiar» y «Restricción al Derecho de Asilo»

«Todas estas personas han ingresado a la residencia de la embajada mexicana, para salvar sus vidas, ya que fueron amenazadas de muerte, sus familias fueron gravemente hostigadas y amenazadas y en la mayoría de los casos, sus viviendas fueron allanadas, saqueadas, destruidas e incluso quemadas», escribió el solicitante.

«El gobierno de facto, actualmente tienen de rehenes a estas siete exautoridades, al negarles sin justificativo ni razón alguna los salvoconductos para que salgan del país. Peor: viola abiertamente el Derecho Internacional», continuó

El firmante de la petición es Raúl Gustavo Ferreyra, quien de acuerdo al documento acude en representación de once organismos entre los que se incluyen Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

Fuente: Página Siete